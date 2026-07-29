España y Reino Unidos firman un acuerdo para avanzar en el combate del cambio climático

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Madrid, 29 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, recibió este miércoles a su homólogo británico, Ed Miliband, y ambos acordaron firmar un acuerdo "para avanzar juntos" en la lucha contra el cambio climático justo cuando se sigue luchando contra los graves incendios de España.

Esta reunión, en la sede del ministerio de Exteriores español, se produce después de que Miliband asumiera el cargo el pasado 20 de julio, con el nuevo gobierno laborista de Andy Burnham, y casi dos semanas más tarde del desmantelamiento de la verja en Gibraltar, construida en 1908 por Gran Bretaña, la última barrera física que quedaba aún en pie en la Europa continental.

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Albares apreció que Miliban haya escogido París y Madrid para su primer viaje oficial y destacó que las relaciones bilaterales se encuentran "en un momento absolutamente extraordinario", recordando así la firma del "histórico acuerdo" de Gibraltar, que abre una nueva etapa "de futuro compartido".

"Hoy vamos a seguir avanzando", dijo el ministro al explicar la firma de dos acuerdos, el mencionado para combatir el cambio climático y otro sobre igualdad.

El ministro, en una breve comparecencia con su homólogo facilitada a los medios, detalló que en la reunión abordarán cuestiones relacionadas con la seguridad de Europa, la paz en el mundo, la situación de Ucrania "para que no solo gane la guerra, sino también la paz", la crisis de Oriente Medio, subrayando que los dos "están comprometidos con la solución de los dos Estados" y con el estrecho de Ormuz.

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También dijo que Reino Unido es un socio "absolutamente privilegiado" para España y puso de ejemplo que este país sea el principal destino de las exportaciones españolas fuera de la UE o nuestro segundo destino en inversiones.

Gran Bretaña es además el cuarto inversor en España y entre los dos países cuentan con comunidades de españoles en Reino Unidos y viceversa que suman un millón de ciudadanos, ha añadido Albares, aparte de que es nuestro primer emisor de turistas.

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Pero sobre todo -insistió el ministro español- ambas naciones comparten valores "de derecho internacional, los valores de la paz y de la democracia" y consideran que la guerra "nunca puede sustituir a la política exterior".

Ed Miliband, que llegaba de París, mostró por su parte su solidaridad con España "por los devastadores incendios" que están asolando el territorio este verano, incluido el de junio en Almería, que causó catorce fallecidos, entre ellos varios británicos.

Y agradeció el apoyo que se ha brindado a sus nacionales, recalcando que trabajará con España para hacer frente al cambio climático. También destacó a Albares su "liderazgo" en el acuerdo que finalmente fue posible en Gibraltar.