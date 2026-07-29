Al menos cuatro muertos y una decena de heridos en ataques rusos contra Jersón, Donetsk y Dnipropetrovsk

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Al menos cuatro personas han muerto y una decena ha resultado herida en varios ataques del Ejército ruso contra las regiones ucranianas de Jersón, Donetsk y Dnipropetrovsk en las últimas horas.

En el mayor ataque registrado en las últimas horas en Ucrania, "ataques nocturnos perpetrados por milicianos rusos en el distrito central de Jersón ha dejado cuatro muertos", según ha informado la Administración Militar de la región de Jersón, que apunta a una persona más herida. En concreto, drones rusos alcanzaron un minibús y una furgoneta que transportaba pan.

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En Dnipropetrovsk, cinco personas han resultaron heridas, entre ellas un niño, en ataques de Rusia contra cuatro distritos de la región con drones, artillería y bombardeos aéreos.

Según ha denunciado el gobernador, Oleksander Ganzha, en la ofensiva han sido atacados infraestructura, una clínica, una tienda, viviendas particulares y automóviles.

Mientras en Donetsk, el gobernador, Vadim Filashkin, ha denunciado seis heridos en ataques registrados en las últimas horas. En la zona de Maiaki, los ataques rusos dejaron dos heridos, mientras que otros cuatro se han registrado en Cherkaske.

Según el balance de las autoridades regionales ucranianas, desde el inicio de la invasión a gran escala, Rusia ha acabado con la vida de 4.240 personas en Donetsk, mientras que la cifra de heridos roza los 10.000, un balance de víctimas que no incluye Mariúpol y Volnovaja.

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