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Google Find Hub ya permite eliminar dispositivos

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Google ha actualizado su servicio de localización de dispositivos Find Hub para introducir la función que permite eliminar los dispositivos y accesorios antiguos y que ya no están en uso.

Find Hub es el servicio de Android que permite localizar un móvil o unos auriculares, rastrear dispositivos de seguimiento y compartir la ubicación con amigos y familiares. Para ello, los usuarios registran los dispositivos compatibles para tenerlos localizados. Sin embargo, una vez se añaden, quedan registrados para siempre.

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Una actualización reciente en Find Hub ha solucionado este inconveniente, ya que ha introducido la opción de eliminar dispositivos y accesorios de manera individual, como recogen en Android Authority.

Con esta novedad, ya es posible eliminar del mapa los auriculares antiguos que están guardados en un cajón o el reloj que se vendió hace tres años para que dejen de mostrarse junto con los que sí están en uso.

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