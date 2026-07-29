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Judíos rechazan el concierto de Kanye West en Madrid por sus "graves y reiteradas declaraciones antisemitas"

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La Federación de Comunidades Judías de España ha expresado su "profunda preocupación" y rechazo ante la celebración del concierto del artista Kanye West (Ye) de este jueves en Madrid por sus "graves y reiteradas declaraciones antisemitas, así como comentarios de admiración hacia Adolf Hitler y otros banalizadores y negacionistas del Holocausto".

En un comunicado, la Federación sostiene que la libertad de creación artística y la libertad de expresión son "pilares esenciales de toda sociedad democrática", pero no pueden servir para "normalizar del discurso de odio, la exaltación del nazismo o la trivialización del mayor crimen cometido contra el pueblo judío y contra la Humanidad".

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En este sentido, ha argumentado que Reino Unido vetó la entrada al país del cantante y canceló su participación en el festival Wireless; Francia suspendió un concierto previsto; y que actuaciones programadas en Polonia y Suiza también fueron canceladas como consecuencia de sus declaraciones antisemitas.

"España no debe ser una excepción ni un refugio para quienes han contribuido a difundir mensajes que alimentan el antisemitismo y dañan la memoria del Holocausto", ha manifestado.

Por último, ha llamado a las autoridades competentes y a los organizadores a reflexionar "sobre el impacto que supone ofrecer un escenario a quien ha utilizado reiteradamente su notoriedad para difundir mensajes de odio". "La cultura debe ser un espacio de encuentro y de respeto, nunca de legitimación del antisemitismo", ha concluido.

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