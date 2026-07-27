Un incendio obliga a interrumpir la alta velocidad en Tarragona, que afecta la línea Madrid-Barcelona

Un incendio próximo a la infraestructura obliga a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Camp de Tarragona y La Pobla de Montornés (Tarragona) desde este lunes a las 9.48 horas.

Están afectados los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En el ámbito de Rodalies, las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 sufren demoras de más de 30 minutos de media por una incidencia técnica de un tren entre Sitges y Garraf (Barcelona).