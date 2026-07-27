Prendas canallas, antítesis de la comodidad

Inmaculada Tapia

Madrid, 27 jul (EFE).- Por unas cosas u otras, siempre aparece una prenda que se convierte en viral, y no precisamente por atractiva y cómoda, sino, precisamente, por todo lo contrario. Es el caso de unos pantalones de pernera extraancha, frescos para el calor, pero confeccionados con un tejido tan fino que han provocado más de una caída y alerta.

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Las redes, en especial Tik Tok, han viralizado varios tropiezos de mujeres que vestían un pantalón de Zara; un modelo de distintos colores, con un textil fluido, extrafino, con una pernera muy ancha, ideal para que no se pegue al cuerpo con las temperaturas altas.

Pero el exceso de tela permite que se enrolle de una pierna a otra, lo que cusa más de un susto al bajar las escaleras y más de un golpe en las rodillas.

Hay prendas que, siendo habituales en el armario, no son siempre la mejor opción para según qué momento, como los pantalones de lino blanco o de tonos pastel.

Algunos se transparentan en exceso, hasta el punto de poner en aprietos a una profesora mientras daba clase en un instituto, lo que ha generado numerosas críticas sobre si su vestuario era el más adecuado para ese momento.

Ni ropa ni complementos deberían desbaratar el estilismo y la compostura. Algunos de los diseños de la MET Gala de Nueva York son especialistas en conseguirlo por su ornamentación y confección. Ese fue el caso de la cantante Tyla, para la que Olivier Rousteing realizó un vestido de arena que la impedía subir las escaleras, hasta que uno de los ayudantes la cogió en volandas.

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En la misma línea, la cantante Dua Lipa acudió en 2024 a los Globos de Oro con un diseño de Schiaparelli con el que pasó la gala tumbada en la silla, ya que el corsé le impedía sentarse.

Una falda demasiado corta también ha puesto más de una vez en apuros a una entrevistada en un programa de televisión; sentarse en la silla o sofá frente a las cámaras no es tarea fácil para mantener la concentración en las preguntas si la longitud es insuficiente y amenaza con desvelar la ropa interior.

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Lo mismo sucede con esos vestidos de licra, que suben y suben hasta la parte más alta del muslo cuando se anda.

Otro de los puntos negros del vestuario son las faldas de tubo. Marcar la silueta con una tan ajustada recuerda el caminar de una 'geisha', y no es la mejor elección si hay que desplazarse de un lado a otro de la ciudad.

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Los tops sin tirantes y vestidos de palabra de honor generan también momentos de vértigo estilístico cuando, con el movimiento del cuerpo, comienzan a deslizarse hacia abajo.

Muchas alfombras rojas y semanas de la moda han sido testigos de caídas de las modelos provocadas por la longitud de los tacones que calzaban, incluso Naomi Campbell se cayó en un desfile de Vivienne Westwood

En 2023, fue la modelo Kristen McMenamy quien, luciendo una de las propuestas de Valentino, acabó en el suelo, pero no fue la única, pues una de sus compañeras también tropezó.

Los tacones excesivos, pura tendencia de nuevo, y el calzado con plataforma suelen ser la principal razón. Si le añadimos suelos brillantes o alfombras en las que se enganchan, es fácil que el calzado acabe en las manos de quien lo llevaba.

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Las actrices Julia Roberts y Sasha Lane no lo han dudado y se desprendieron de ellos sobre una alfombra roja; tampoco Kristen Stewart, que se quitó unos Louboutin durante su paseo por la del Festival de Cannes. EFE

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