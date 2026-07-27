Un tribunal surcoreano condena al expresidente Yoon por mentir en las elecciones de 2022

Tokio, 27 jul (EFE).- Un tribunal de Corea del Sur condenó este lunes al expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol a 18 meses de cárcel por romper la ley electoral al mentir durante la campaña para las elecciones presidenciales de marzo de 2022, que ganó, según recoge la agencia de noticias local Yonhap.

La sentencia podría obligar a su partido, el Partido del Poder Popular (PPP), a devolver los casi 40.000 millones de wones (unos 24 millones de euros) en gastos de campaña que recibió del regulador electoral tras conseguir más del 15 % de los votos en la contienda.

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Según la ley surcoreana, los partidos políticos que reciben más de un 15 % de los votos en unas elecciones presidenciales pueden recuperar sus gastos de campaña, pero deben devolver los fondos si el candidato recibe una multa superior a un millón de wones o es condenado por romper las leyes electorales, según Yonhap.

Yoon fue condenado por mentir en al menos dos ocasiones: durante una rueda de prensa en 2021 en la que dijo que no había puesto en contacto a un abogado con un funcionario de Hacienda (sí lo había hecho); y en una entrevista en 2022, cuando negó haberse reunido junto a su mujer con un líder religioso (de hecho, fue su mujer quien los presentó).

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La defensa del expresidente anunció su intención de recurrir la sentencia y el caso podría llegar al Tribunal Supremo en enero del año que viene, según Yonhap.

Se trata de la última condena al expresidente Yoon, que en febrero fue sentenciado a cadena perpetua por su intento de imponer la ley marcial en Corea del Sur en diciembre de 2024, tras lo que fue destituido. EFE