Tabilo derrota a Griekspoor en Washington y Venus Williams supera ronda en dobles

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Washington, 27 jul (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo superó este lunes al neerlandés Tallon Griekspoor en su estreno en el Abierto de Washington, donde Venus Williams también comenzó con victoria en el cuadro de dobles, un año después de su regreso al circuito.

Tabilo, actual 30 del ranking ATP, derrotó a Griekspoor (n.67) en tres sets por 7-6(3), 4-6 y 6-4 en 2 horas y 22 minutos de partido.

El chileno se medirá en segunda ronda al ganador del duelo que disputarán el estadounidense Frances Tiafoe (n.19) y el francés Terence Atmane (n.56).

Por su lado, Venus Williams, junto a la rusa Diana Schneider, ganó a la estadounidense Quinn Gleason y a la noruega Ulrikke Eikeri por 6-3 y 6-4 en el mismo escenario en el que hace un año hizo su regreso al circuito.

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Pese a que la mayor de las Williams ha cosechado buenos resultados en el circuito de dobles, incluidos unos cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos, en individuales no ha vuelto a ganar desde que lo hizo hace doce meses en Washington.

Williams disputará este martes su partido de individuales frente a la austríaca Anastasia Potapova.

Más allá de las victorias de Tabilo y Williams, este lunes también debutó en Washington el español Rafa Jódar, que cayó derrotado en el cuadro de dobles, una modalidad en la que apenas ha competido desde su salto al circuito profesional.

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Jódar y el estadounidense Brandon Nakashima cayeron por un doble 6-4 ante el estadounidense Austin Krajicek y el croata Nikola Mektic.

El madrileño se estrenará este martes en el cuadro individual ante el francés Arthur Fils, que fue su verdugo en abril en las semifinales del Torneo Conde de Godó en Barcelona.

Este martes también debutan el argentino Tomás Martín Etcheverry y la española Cristina Bucsa, que se medirán, respectivamente, a Nakashima y a la uzbeka Polina Kudermetova. EFE