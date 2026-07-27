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BLADEX ANUNCIA PAGO DE DIVIDENDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

PR Newswire

PANAMÁ, 27 de julio de 2026

PANAMÁ, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex, Inc. anunció en el día de hoy que su Junta Directiva aprobó un dividendo efectivo trimestral de US$0.6875 por acción común correspondiente al segundo trimestre de 2026.

El dividendo en efectivo será pagado el 25 de agosto de 2026 a los accionistas comunes registrados del Banco al 7 de agosto de 2026.

Al 30 de junio de 2026, Bladex tenía 37,598,918.88 acciones en circulación.

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, además de su Licencia de Representación en Perú, para promover el desarrollo regional y la expansión de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

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Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Para más información acerca de Bladex, favor acceder a su página web www.bladex.com, o contactar a:

Carlos Daniel Raad - VPE, Relaciones con Inversionistas Dirección electrónica: craad@bladex.com / ir@bladex.com. Tel.: (+507) 366-4925 ext. 7925 Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá, República de Panamá

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FUENTE Bladex