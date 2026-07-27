Javier Tebas critica el "patético mensaje" de Infantino: "La buena gobernanza nunca es odio, es una obligación"

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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha criticado el "patético mensaje" del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que aseguró que muchos aficionados estaban "consumidos por el odio y las críticas" y que por eso no disfrutaron del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y ha recalcado que "la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio, son una obligación".

"Hoy Gianni Infantino ha escrito un patético mensaje en su cuenta de Instagram y en las cuentas de FIFA. Nadie discute que el fútbol sea emoción y unión. Pero la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio; son una obligación. Las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas", escribió en la red social X.

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Este mismo lunes, Infantino eludió las críticas dirigidas a la FIFA por la organización del reciente Mundial y respondió con que el fútbol es "más grande que el odio" propagado por sus detractores. "Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto", señaló. "Lamento que los partidos hayan terminado ya y lamento que os hayáis perdido toda esa alegría y ese espíritu de unión. Lamento que estuviérais tan consumidos por el odio y las críticas que os lo perdiérais todo", afirmó Infantino a los críticos.

Tebas lamentó el tono del máximo mandatario de la FIFA. "Y una reflexión, Gianni: cuando un dirigente dedica un mensaje entero a descalificar a quienes ejercen un escrutinio legítimo, es inevitable preguntarse... ¿por qué precisamente ahora? ¿Hay algo que explique un tono tan defensivo? ¿Está pasando algo que desconozcamos?", se cuestionó el presidente de la patronal española.

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