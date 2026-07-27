Supremo de Honduras asegura independencia en proceso a expresidente Juan Orlando Hernández

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Tegucigalpa, 27 jul (EFE).- El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Wagner Vallecillo, afirmó este lunes que el proceso penal al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), por los delitos de fraude y lavado de activos, se desarrollará bajo el principio de independencia judicial.

"No sabemos qué va a resolver el juez natural. Mantenemos el principio de independencia de cada uno de los jueces y él será quien tome la decisión final, si lo remite o no lo remite a algún otro órgano jurisdiccional", subrayó Vallecillo a periodistas.

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El titular del Poder Judicial confirmó que el juez natural designado continuará al frente del expediente y será quien dirija la audiencia de imputados programada para el próximo 3 de agosto, en la que Hernández conocerá formalmente los cargos que le atribuye el Ministerio Público (Fiscalía).

Hernández, de 57 años, regresó este domingo a Honduras luego de que un juez hondureño suspendiera provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional emitida por Interpol en su contra, lo que le permitirá presentarse de manera voluntaria ante las autoridades por el caso denominado 'Pandora II', que también involucró al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien fue sobreseído definitivamente.

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De acuerdo con la acusación, el exgobernante y otros implicados habrían conformado entre 2010 y 2013 una red de corrupción que desvió más de 288 millones de lempiras (unos 10,7 millones de dólares) a favor de dos fundaciones.

El retorno de Hernández al país se produjo después de que el 1 de diciembre de 2025 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concediera un indulto total a la condena de 45 años de prisión que le había impuesto en junio de 2024 un tribunal de Nueva York por delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas de fuego, tras su extradición desde Honduras en abril de 2022.

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Vallecillo señaló además que cada proceso judicial representa una evaluación para el sistema de justicia hondureño y aseguró que los tribunales continuarán actuando bajo los principios de independencia e imparcialidad.

"Todas son pruebas para el sistema de justicia. El sistema de justicia ha venido operando normalmente y nos pasan evaluando constantemente, no solo el CNA (Consejo Nacional Anticorrupción), sino todas las instituciones del Estado. El Tribunal Superior de Cuentas y ustedes, los medios, son quienes garantizan precisamente la evaluación de lo que se realiza en el Poder Judicial", expresó el presidente del Tribunal Supremo.

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Hernández, quien ejerció la Presidencia de Honduras de 2014 a 2022, pidió en la víspera, durante el acto de recibimiento que reunió a miles de simpatizantes tras su regreso al país, que el proceso judicial que enfrentará se desarrolle sin politización y bajo la aplicación de "la ley como corresponde". EFE