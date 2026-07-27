El presidente de Panamá aterriza en Perú para asistir a la investidura de Keiko Fujimori

Guardar

Lima, 27 jul (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este lunes a Lima para asistir mañana a los actos oficiales de transmisión de mando e investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, para el quinquenio 2026-2031.

Mulino llegó al Grupo Aéreo Número 8, la base aérea militar anexa al aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima, y fue recibido por el ministro peruano de la Producción, César Quispe, además de funcionarios y una escolta desplegada en el terminal militar.

PUBLICIDAD

El mandatario panameño participará en las próximas horas en el saludo que otorgarán los jefes de Estado invitados al mandatario interino y saliente de Perú, José María Balcázar, y una cena oficial en el Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de Lima.

Mulino también asistirá a los actos oficiales de la investidura de Keiko Fujimori en el Congreso, junto a los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

PUBLICIDAD

Asimismo, estarán presentes el rey de España, Felipe VI, el presidente del Partido Popular (PP) Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición en España; y varios exmandatarios de derecha de países de América Latina.

Entre los expresidentes latinoamericanos que también han sido invitados por Fujimori a la ceremonia destaca el ecuatoriano Jamil Mahuad (1998-2000), quien suscribió en 1998 con el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) los acuerdos de paz que pusieron fin a un largo conflicto limítrofe entre ambos países donde se produjeron varias guerras.

PUBLICIDAD

También figuran entre los asistentes algunas expresidentas que alcanzaron a ejercer de mandatarias en otros países antes de que Fujimori se convirtiese, en su cuarto intento, en la primera mujer en ser elegida presidenta en Perú, como es el caso de la boliviana Jeanine Áñez (2019-2020) y de la panameña Mireya Moscoso (1999-2004).

Otro exgobernante que también acompañará a Fujimori el martes es el paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023) y el chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), que también fue contemporáneo al mandato de Alberto Fujimori. EFE

(foto)