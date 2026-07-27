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Ecuador y Paraguay firmarán acuerdos de seguridad y justicia en visita de Peña a Quito

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Quito, 27 jul (EFE).- Ecuador y Paraguay firmarán siete acuerdos y memorandos de entendimiento en temas como seguridad y cooperación judicial durante la visita oficial que realizará esta semana a Quito el presidente paraguayo, Santiago Peña, tras asistir a la investidura de la mandataria electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó este lunes que Peña llegará mañana y cumplirá una agenda oficial el miércoles que incluye la firma de documentos sobre mecanismos de extradición y cooperación judicial, servicios aéreos, reconocimiento de licencias de conducir e intercambio de información, capacitación y estrategias en seguridad.

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Además, ambos Gobiernos suscribirán acuerdos sobre cooperación técnico-militar e intercambio de experiencias; empoderamiento y protección de las mujeres, y una declaración conjunta.

Según la Cancillería, la visita busca consolidar una "alianza estratégica para el desarrollo" entre ambos países y avanzar en objetivos comunes relacionados con la seguridad, el comercio, la paz, el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos.

Antes de reunirse en Quito, Peña y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se encontrarán en la ceremonia de cambio de mando de Fujimori que se realizará este martes en Lima.

Los Gobiernos de Ecuador y Paraguay comenzaron a preparar la visita a inicios de julio, durante una reunión entre el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, y el embajador paraguayo en Quito, Roberto Benítez.

La llegada de Peña ya había sido anunciada en abril durante la visita que realizó a Quito del canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, en la que el Gobierno ecuatoriano le pidió al Ejecutivo paraguayo que declare como "grupos terroristas" a algunas bandas criminales como Los Choneros y Los Lobos, las más grandes y poderosas del país andino. EFE

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