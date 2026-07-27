Muere Betye Saar, la artista que exploró la dolorosa historia del racismo en EE.UU.

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Los Ángeles (EE.UU.), 27 jul (EFE).- La artista estadounidense Betye Saar, conocida por transformar colecciones de objetos en obras con las que exploró la dolorosa historia del racismo y abrió paso al impulso del movimiento de la mujer afroamericana en Estados Unidos, falleció este lunes a los 99 años en Los Ángeles.

Saar falleció mientras dormía, pocos días antes de cumplir 100 años, en Los Ángeles, informó este lunes su galerista, Julie Roberts, en un comunicado.

"Artista pionera y figura destacada del movimiento del ensamblaje, Betye Saar será recordada por una obra que exploró con gran profundidad la identidad afroamericana, la espiritualidad y las intersecciones entre diversas culturas", indicó Roberts.

Nacida el 30 de julio de 1926 en Los Ángeles, la artista estadounidense, Saar fue conocida por ensamblar objetos con los que satirizaba actitudes racistas hacia las personas negras.

Entre sus obras más célebres se encuentra 'La liberación de la tía Jemima' (1972), inspirada en parte por su indignación tras el asesinato del reverendo Dr. Martin Luther King Jr., y de la que se valió para incorporar emblemas del movimiento político Black Power.

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Para la obra, Saar transformó un estuche tipo retablo en un poderoso artefacto político, con la recontextualización de una estatuilla comercial del estereotipo racista de la 'mammy', un personaje diseñado originalmente para proyectar docilidad y sumisión doméstica que, en manos de la artista, sostiene ahora una escoba, un rifle y una granada.

"Su visión singular transformó el rumbo del arte contemporáneo, y su legado seguirá inspirando a generaciones de artistas, académicos y público en todo el mundo", sentenció Roberts. EFE