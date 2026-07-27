Putin ordena aumentar en 27.000 el número de efectivos de las Fuerzas Armadas

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Moscú, 27 jul (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, decretó este lunes un incremento en 27.000 hombres del número de efectivos de las Fuerzas Armadas, en medio de los crecientes rumores sobre una nueva movilización de reservistas para combatir en Ucrania.

El aumento incluye a 25.000 militares y 2.000 administrativos. De esta forma, el ejército ruso pasa a tener ahora 2.426.000 hombres, de los que 1.535.000 son soldados propiamente dichos.

El motivo del incremento en las filas del Ejército es la creación de una unidad de construcción militar, señala el decreto publicado en el portal de información legal del Estado ruso que entrará en vigor el próximo 1 de agosto.

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Desde el comienzo de la guerra ya son varias las veces que el jefe del Kremlin ordena el incremento de efectivos en las filas de las Fuerzas Armadas.

Como resultado, el ejército ha pasado de 1,9 millones de efectivos en febrero de 2022, cuando comenzó la conocida como 'operación militar especial', a los casi 2,5 millones actuales.

Cuando Putin llegó al poder en el año 2000 -Rusia estaba enzarzada en la Segunda Guerra de Chechenia-, el ejército ruso contaba con un millón de soldados.

El Kremlin, que tiene unos 700.000 hombres desplegados en Ucrania, tiene cada vez más dificultades para alistar voluntarios entre reclutas y otros hombres en edad militar.

La prensa local informa desde hace semanas que las autoridades discuten, según el portal Meduza, "a todos los niveles" una segunda movilización, aunque matizan que la decisión aún no se ha tomado y en todo caso no se anunciará antes de las elecciones legislativas de septiembre.

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El Ministerio de Defensa habría preparado ya para ello polígonos de entrenamiento. Según fuentes occidentales, el ejército ruso ha sufrido ya cerca de 1,5 millones de bajas, medio millón de los cuales serían caídos en el frente. EFE