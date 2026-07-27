Agenda informativa multisoporte América para el lunes 27 de julio de 2026

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EEUU

- Previa de la reunión en Washington entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.

- Una corte federal en Miami realiza una sesión para discutir los próximos pasos del caso de Andrew y Tristan Tate, ‘influencers’ de la “hipermasculinidad” detenidos por violación, pornografía extrema y trata de personas en Reino Unido, que solicita su extradición. (foto)

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- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita una planta de General Motors en Míchigan con motivo de la apertura del puente Gordie Howe que abre una vía clave con Canadá para el comercio de mercancías. (foto)

BRASIL

- El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, se reúne en Brasilia con el canciller Mauro Vieira después de que fuera llamado a consultas tras las ofensas proferidas por el presidente argentino, Javier Milei ,durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en São Paulo.

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- El Partido Novo de Brasil oficializa la candidatura presidencial del exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, uno de los aspirantes de la derecha, sector que lidera el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultra Jair Bolsonaro. (foto)(video)

- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe en Brasilia a su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, para una reunión bilateral con foco en el comercio, la defensa y la tecnología. (foto)(video)

- Apertura de la 26.ª Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2026), que se celebra en Río de Janeiro hasta el 31 de julio. (foto)

- La filial brasileña del grupo de telecomunicaciones español Telefónica presenta su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2026.

ARGENTINA

- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se reúne Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei, en el inicio de una visita de dos días para profundizar la colaboración. (foto)

- Argentina publica sus estadísticas de turismo internacional correspondientes al mes de junio.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte del futbolista Diego Armando Maradona.

PERÚ

- El fujimorismo vuelve a gobernar Perú desde este martes de la mano de Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), casi veintiséis años después de que su padre dimitiera por fax desde Japón.(foto)

- Lima, la capital de Perú, se alista para la ceremonia de investidura presidencial de la presidenta electa, Keiko Fujimori, en una ceremonia en el Parlamento donde jurará el cargo con diversos presidentes y líderes de países de Hispanoamérica entre los invitados. (foto)(video)

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HONDURAS

- El retorno del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a Honduras reabre el debate sobre la capacidad de las instituciones del país para actuar ante figuras de alto poder y pone a prueba el peso político de un exgobernante que vuelve en un escenario distinto al que dejó tras abandonar la Presidencia en 2022. (foto)

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VENEZUELA

- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (video)

- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) convoca una rueda de prensa para pronunciarse sobre el plan gubernamental para la reconstrucción tras los recientes terremotos y la atención a las personas que perdieron sus viviendas.

PARAGUAY

- Organizaciones sociales de Paraguay invitan a un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del periodista Santiago Leguizamón, asesinado en 1991. (foto)

MÉXICO

- Para la actriz mexicana Cecilia Suárez el feminismo y el cine van de la mano, así lo ha demostrado durante 26 años de trayectoria con proyectos de largo aliento como 'El invencible verano de Liliana'. (foto)

- Conferencia de prensa de la presidenta de México Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- El Instituto de Estadística de México publica la balanza comercial de mercancías de junio tras el superávit comercial de 4.520 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año.

COLOMBIA

- La Contraloría colombiana advierte de excesiva contratación en la recta final del Gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, que dejará el poder el 7 de agosto.

- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afronta un nuevo escándalo de presunta corrupción a once días de terminar su mandato.

DEPORTES

República Dominicana.- Resumen de la jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (foto)

Honduras.- Previa del partido entre Olimpia de Honduras y el Mixco de Guatemala por la Copa Centroamericana.

Colombia.- El Atlético Nacional de Medellín conmemora el décimo aniversario de la conquista de su segunda Copa Libertadores.

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Tigre y el uruguayo Nacional por el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

Ecuador.- Comentario de los partidos: Guayaquil City-Universidad Católica; Deportivo Cuenca-Emelec y Mushuc Runa-Libertad por la vigésima segunda fecha de la Liga profesional ecuatoriana.

México.- El luchador mexicano Blue Demon Jr ofrece una conferencia de prensa donde anunciará los pormenores de su gira de despedida así como su libro, una novela narrativa. (foto)

EFE

Mesa de Edición de América

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