Nueva York despedirá el viernes a soldado de EE.UU. fallecida en ataque iraní en Jordania

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Nueva York, 27 jul (EFE).- Los restos de la soldado estadounidense Angel Rampersad, fallecida en un ataque de Irán contra una base militar de EE.UU. en Jordania, serán sepultados este viernes en Nueva York, ciudad a la que llegó desde su natal Jamaica junto a su madre y su hermana cuando tenía dos años.

Desde que se conoció su muerte, el pasado 17 de julio, durante el ataque contra la base aérea Muwaffaq Salti, los vecinos de Rampersad en la comunidad de Ozone Park, en el distrito de Queens, han mantenido encendidas las luces de los porches de sus casas y han colocado banderas de EE.UU. en señal de homenaje.

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La comunidad celebró además una vigilia el pasado lunes, a la que asistieron su madre, su tía y su padrastro, y este jueves realizará otra en tributo a la soldado.

Sus restos serán trasladados el viernes a la iglesia Calvary Assembly of God para un servicio religioso que, según informó la cadena NBC 4, será transmitido en directo.

"Mi hija fue una buena soldado. Luchó por este país y murió por este país, y soy una madre que está muy orgullosa de ella", afirmó su madre, Carol Acevedo, durante una de las vigilias.

Rampersad fue una de los cuatro militares estadounidenses que murieron el 17 de julio en ataques de Irán contra bases de EE.UU. en Jordania e Irak.

El presidente Donald Trump recibió los restos de los cuatro soldados el miércoles en la base aérea de Dover, en el estado de Delaware. EFE