Hoy es noticia en el mundo (20:00 horas)

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DESTACADOS

1. Trump dice que Irán ha pedido negociar y que hay posibilidades de llegar a un acuerdo

IRÁN GUERRA | Trump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo

- Irán dice que EE.UU. está "atrapado en el pantano que creó" con la guerra e indica que la pausa en los ataques no significa es un alto el fuego.

- Omán aborda con Irán, Egipto y el golfo Pérsico la búsqueda de un "acuerdo justo" en Ormuz.

- Trump reconoce que le gustaría disponer de más armamento para la guerra de Irán

- El brent cae un 8 % y el barril se sitúa en 89 dólares y el Texas un 5,72 % tras detener EE.UU. ataques a Irán.

CLAVES | El petróleo de Arabia Saudí, encerrado por Irán en Ormuz y por los hutíes en el mar Rojo.

2. Europa sigue luchando contra el fuego, con el foco en Francia y España

EUROPA INCENDIOS | El megaincendio cerca de Burdeos está estabilizado pero la situación sigue "desfavorable"

- España lucha contrarreloj contra los incendios ante la amenaza de una nueva ola de calor

- Portugal combate 6 incendios, uno de ellos fronterizo con España y con peligro de saltar

3. Cinco muertos en Rusia tras un ataque ucraniano con drones.

UCRANIA GUERRA | Cinco muertos en el sur de Rusia tras un ataque ucraniano con drones

- Putin acusa a Occidente de recurrir a "métodos terroristas" al no poder derrotar a Rusia y ordena aumentar en 27.000 el número de efectivos de las Fuerzas Armadas.

- El precio del trigo se dispara por la guerra marítima entre Rusia y Ucrania, alerta la ONU.

4. Continúa la crisis diplomática entre Brasil y Argentina tras declaraciones de Milei

BRASIL ARGENTINA | El ministro de Hacienda de Brasil llama "payaso" a Milei y cuestiona la economía argentina, mientras que el canciller brasileño califica de "provocación sin precedentes" las declaraciones de Milei.

- Durante su discurso en la convención del Partido Liberal (PL) de Brasil, el mandatario argentino calificó a Lula da Silva de "ladrón" y le recriminó "diseminar el socialismo" en América Latina, así como de llevar a Brasil hacia una crisis fiscal.

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5. La Unesco declara Patrimonio Mundial los teatros de ópera de la Amazonía brasileña

UNESCO PATRIMONIO | La Ribeira Sacra gallega se queda por ahora sin entrar en el Patrimonio Mundial de Unesco

- Los 25 nuevos tesoros de la humanidad: claves para entender la lista de patrimonio Unesco.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

ONU REFUGIADOS | El sursudanés Wenyen Gabriel, antigua estrella de la NBA y ahora de las ligas europeas, nuevo embajador de ACNUR.

EL DATO DEL DÍA

CHINA EMPRESAS | CXMT debuta con alza del 531 % en la segunda mayor salida a bolsa en la historia de China.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

EEUU ASTRONOMÍA | La galaxia de Andrómeda frena en cerca de un 80 por ciento la creación de estrellas.

NUESTROS TEMAS

JAPÓN ROBOTS | Japón mira a la IA física para recuperar su liderazgo en el sector de los robots. Por Jorge Dastis, desde Tokio.

INDONESIA VERTEDERO | El cierre del mayor vertedero del Sudeste Asiático deja en riesgo a miles de personas. Por Uxía Pérez y Steven Handoko, desde Bantar Gebang (Indonesia).

PENDIENTES DE

EEUU TATE | Una corte federal en Miami realiza una sesión para discutir los próximos pasos del caso de Andrew y Tristan Tate, ‘influencers’ de la “hipermasculinidad” detenidos por violación, pornografía y trata de personas en Reino Unido, que solicita su extradición, aunque deja como opcional que ellos acudan al tribunal.

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FESTIVAL BAYREUTH | El Festival de Bayreuth presenta 'El oro del Rhin', de Wagner, que por primera vez en la historia del evento incluye una escenografía acompañada por imágenes generadas con inteligencia artificial. Por Rodrigo Zuleta.

EEUU AUTOMÓVIL | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita una planta de General Motors en Míchigan.

Redacción EFE Internacional

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