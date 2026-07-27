Esther González abandona el Gotham y regresa a España por motivos personales

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La delantera española Esther González abandona el Gotham FC estadounidense, donde ha militado desde el verano de 2023, y regresará a España por motivos personales, ha confirmado este lunes la franquicia de Nueva Jersey.

"Gotham FC y la delantera Esther González han acordado la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo, ya que González se retira temporalmente del fútbol para atender asuntos personales en España", señaló el club de la National Women's Soccer League (NWSL), la máxima división del fútbol profesional femenino en los Estados Unidos, en un comunicado.

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La granadina, de 33 años, deja el el Gotham FC como la máxima goleadora de su historia con 33 goles en todas las competiciones de la NWSL. Durante sus tres años en el equipo, fue designada dos veces integrante del Once Ideal de la NWSL y finalista al premio MVP de la NWSL en 2025, además de conquistar dos campeonatos de la NWSL, una Copa de Campeones de la CONCACAF femenina y una NWSL Challenge Cup.

La presidenta de operaciones de fútbol del Gotham FC, Yael Averbuch West, deseó a la futbolista y a su familia "lo mejor en su regreso a España". "Esther ha sido una profesional ejemplar dentro y fuera del campo, ayudándonos a ganar cuatro trofeos importantes y siendo una líder respetada en nuestro equipo. Le agradecemos tres años maravillosos, llenos de momentos brillantes de clase mundial. Siempre apoyaremos a Esther dondequiera que la lleve su camino", explicó.

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Por su parte, González reconoció que el club estadounidense siempre tendrá "un lugar muy especial" en su "corazón". "Desde el momento en que llegué, sentí algo único en este club: la gente, el ambiente, la forma en que todos trabajamos juntos cada día. Estoy agradecida por cada momento compartido con mis compañeras, los entrenadores y cada miembro de este club", apuntó.

"Este camino ha superado todas las expectativas que tenía cuando llegué al Gotham. Juntos logramos todo lo que se puede lograr, y siempre estaré orgullosa de decir que con este club lo gané todo. Pero más allá de los trofeos, Gotham es el lugar donde crecí en muchos sentidos: como jugadora, como profesional y, lo más importante, como persona. Y es aquí, en Nueva Jersey, donde también creció mi familia. Me llevo conmigo muchísimos recuerdos increíbles, pero sé que cada vez que piense en este club, lo haré con una sonrisa. Gracias, Gotham, por todo", finalizó.

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González, campeona del mundo con España, pasará a la historia como la autora del gol de la victoria del Gotham para conquistar el Campeonato de la NWSL de 2023. Durante las dos temporadas siguientes, anotó 22 goles y dio cinco asistencias; sus nueve dobletes con el Gotham FC la empataron con Megan Rapinoe como la jugadora con más dobletes en un solo club.