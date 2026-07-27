Mango factura 1.852 millones hasta junio, un 7,2% más

Mango cerró el primer semestre del año con una facturación de 1.852 millones de euros, un 7,2% interanual más y un 10,7% más a tipo de cambio constante, informa en un comunicado este lunes.

La empresa ha asegurado que estos resultados "evidencian la fortaleza de su propuesta de valor y reafirman la trayectoria de crecimiento sostenido" de los últimos años.

TONI RUIZ

El presidente y consejero delegado, Toni Ruiz, ha recordado que el Plan Estratégico 2024-2026 tiene el objetivo de cerrar este año con una facturación de 4.000 millones.

"Los resultados del primer semestre reflejan una evolución positiva, con un crecimiento por encima de la media del mercado, y refuerzan nuestro posicionamiento como referente internacional en moda", ha dicho.

Entre enero y junio la empresa realizó inversiones de 90 millones para ampliar y mejorar sus tiendas; fortalecer sus operaciones y capacidades tecnológicas, y expandir el Campus Mango.

En concreto, la empresa ha realizado 127 aperturas y 37 reformas durante el primer semestre, y cerró junio con una red de más de 2.960 puntos de venta en más de 120 países.

NEGOCIO INTERNACIONAL

Mango ha explicado que el negocio internacional "continuó mostrando una sólida evolución" durante el periodo y alcanzó el 77% del total de la facturación, y que los principales mercados fueron España, Francia, Turquía, Alemania y Estados Unidos.

Ha recordado que anunció un plan para abrir 45 tiendas en Francia hasta 2028 --15 este año-- con un presupuesto de 66 millones; una alianza estratégica con Coin para abrir 27 tiendas en Italia hasta 2028, y la voluntad de abrir 10 tiendas en Reino Unido y otras 10 en Turquía este año.

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El negocio online registró un incremento de doble dígito y representó el 32% de la facturación total.