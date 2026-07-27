Merz, a favor de limitar libertad de criminales en potencia como Abdul Ballout

Berlín, 27 jul (EFE).- El canciller alemán Friedrich Merz se mostró este lunes a favor de limitar la libertad de movimiento de criminales en potencia como Abdul Ballout, al que las autoridades responsabilizan del atropello múltiple contra el Día del Orgullo LGTBI en Berlín este sábado, en el que supuestamente mató a una mujer e hirió a otras 29 personas.

"A mi entender, debemos limitar tanto como sea posible la libertad de movimiento de estos delincuentes en potencia cuando no podemos tenerlos en prisión", dijo Merz en una rueda de prensa en Berlín, tras una reunión de la dirección de su partido la Unión Cristianodemócrata (CDU), al ser preguntado sobre la situación de individuos considerados "peligrosos" por las autoridades.

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"Es demasiado pronto para dar una respuesta a la pregunta de qué conclusiones políticas sacar ante este brutal ataque. Está claro que no nos podemos quedar en anuncios. Actuaremos con serenidad y determinación", reconoció Merz.

El jefe del Gobierno alemán señaló que ha dado instrucciones al ministro del Interior, Alexander Dobrindt, acerca de eventuales cambios en la legislación, algo que pasa por la cooperación con los estados federados.

La vigilancia de los delincuentes que suponen un peligro para la seguridad pública es, en última instancia, competencia de los estados federados, destacó Merz, que insistió que "se trata de una cuestión de derecho policial clásico de los estados federados".

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En alusión a Ballout, el canciller dijo que hay que se debe responder a la pregunta de "cómo puede ser que alguien con esa características pueda moverse el sábado en Berlín en las cercanías del Cristopher Street Day y poder perpetrar el ataque".

En Alemania, la marcha del Día del Orgullo LGBTI se conoce bajo las siglas CSD, que vienen de 'Christopher Day Street', en alusión al nombre de la Calle Christopher del barrio neoyorquino de Greenwich Village, escenario de unas protestas en1969, tras una redada policial, consideradas como uno de los hitos del movimiento por los derechos de los homosexuales.

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Ballout fue condenado el pasado mes de mayo a un año de prisión y 10 meses en un proceso judicial en el que se castigó, entre otros delitos, su intención de realizar un ataque contra la seguridad del Estado y difundir propaganda de la organización yihadista del Estado Islámico (EI).

Esa pena fue recurrida por la Fiscalía, que solicitaba una mayor, pero entretanto Ballout, que ya había cumplido seis meses en prisión preventiva, había quedado en libertad condicional y participaba en un programa de desradicalización.

Entretanto, el alcalde de Berlín, Kai Wegner, dio a conocer este lunes en un acto en el Ayuntamiento que la víctima mortal del supuesto atentado islamista fue una mujer polaca que visitaba Berlín junto con su hija. Los heridos mientras evolucionan favorablemente, incluidos los cuatro que inicialmente se encontraban en cuidados intensivos. EFE

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