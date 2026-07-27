Irán señala que hay "intercambio de mensajes" con EEUU pero recalca que su "prioridad" es defender su "integridad"

Las autoridades iraníes han afirmado que existe un intercambio de mensajes con Estados Unidos, aunque han subrayado que su "prioridad" actualmente es "defender" su "soberanía" e "integridad territorial" y proteger a su pueblo "de los crímenes de guerra que está cometiendo" el país norteamericano.

"Ellos --los estadounidenses-- están intercambiando mensajes, pero para Irán la prioridad en la situación actual es defender nuestra soberanía e integridad territorial y proteger a nuestro pueblo de estos crímenes de guerra que está cometiendo Estados Unidos", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en una entrevista para la cadena austriaca ORF, recogida por la agencia iraní ISNA.

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Seguidamente, el portavoz ha afinado sus declaraciones precisando que aunque "los mediadores están ocupados haciendo su trabajo", para la cúpula de poder de la República Islámica que, ha espetado, "está siendo bombardeada y atacada", la "prioridad principal" es "defender Irán".

"Los mediadores, entre ellos Pakistán y Qatar, están activos e intercambiando mensajes entre las partes", ha indicado el alto funcionario haciendo hincapié en que si bien Irán "nunca ha rehuido la mesa de negociaciones", tampoco va a aceptar una negociación "cuyo propósito sea dictar o imponer exigencias".

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Por otra parte, Baqaei ha calificado a los últimos ataques perpetrados por el Ejército estadounidense contra el territorio iraní como "una continuación de la guerra ilegal" desatada el pasado 28 de febrero tras la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Teherán.

"Fuimos testigos de un alto el fuego. Entramos en el proceso de negociación de buena fe, tanto por el bien de nuestro propio pueblo como para garantizar la seguridad de la región y del mundo. Negociamos de buena fe y logramos alcanzar un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra en todos los frentes", ha aseverado el iraní agregando a continuación que Estados Unidos, "desde los primeros días eludió el cumplimiento de sus obligaciones alegando diversas excusas".

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Así, tras sostener que Teherán "cumplió todos sus compromisos para facilitar el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz", el portavoz ha afeado que, poco después de la firma del referido memorando, Estados Unidos lanzara "una agresión militar a gran escala contra Irán utilizando como pretexto los incidentes contra la navegación mercante" en ese estratégico paso que, en estos momentos, se encuentra en mínimos históricos por causa del doble bloqueo impuesto por las autoridades estadounidenses e iraníes.

"Este memorando de entendimiento no es un documento largo y complicado; se trata de un breve memorando de entendimiento con 14 cláusulas, y el mundo entero esperaba que, al menos esta vez, Estados Unidos cumpliera con sus obligaciones", ha indicado enfatizando que el texto es "inequívoco", "no admite interpretaciones" y, por ende, "lo que hizo Estados Unidos constituye una violación clara y flagrante de diversas disposiciones de este acuerdo" en lo que, ha sostenido, supone una "traición a la diplomacia por tercera vez".

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Interrogado sobre los últimos sucesos acaecidos en Ormuz, siendo un ejemplo de ello la explosión, este mismo domingo, de una mina al paso de un petrolero que, según las autoridades iraníes, "se desvió de la ruta especificada por Irán", Baqaei ha reivindicado a sus connacionales como "guardianes de la seguridad" del estrecho y del golfo Pérsico "durante muchos años".

"Hemos garantizado la seguridad de los barcos y buques que atraviesan esta vía navegable estratégica a pesar de estar sometido a las sanciones más severas de las últimas décadas", ha defendido remarcando que, a su juicio, "los incidentes ocurridos en el estrecho de Ormuz no fueron provocados por las acciones de Irán" sino que "es consecuencia directa de la agresión de Estados Unidos e Israel" contra el país.

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