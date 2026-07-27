Xi dice a Lula que China apoya la soberanía de Brasil y rechaza "interferencias externas"

Pekín, 27 jul (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, le dijo este lunes a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que China apoya a Brasil en la defensa de su soberanía y rechaza las "interferencias externas", en un momento de tensión entre Brasilia y Washington por los aranceles impuestos por EE.UU. a productos brasileños.

Xi hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica con Lula, informó el Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante).

El mandatario chino afirmó que Pekín concede "gran importancia" al estatus internacional y a la influencia de Brasil, y apoyó que el país sudamericano "haga contribuciones" a la paz y la estabilidad regionales y mundiales.

Xi sostuvo que China y Brasil, como "miembros importantes del 'sur global', deben situarse del "lado correcto de la historia" y de la "civilización y el progreso", además de desempeñar un papel "más constructivo" en la reforma del sistema de gobernanza global y en "la defensa de la justicia internacional".

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Por su parte, Lula afirmó que la cooperación bilateral "se ha desarrollado con rapidez" en distintos ámbitos, que el comercio entre ambos países volvió a alcanzar un récord y que Brasil espera reforzar la colaboración con China en inteligencia artificial, energía y minerales, además de recibir más inversiones de empresas chinas, según el Diario del Pueblo.

La llamada se produce después de que Estados Unidos anunciara recientemente aranceles del 25 % a determinados productos brasileños tras una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Brasil rechazó la legitimidad de esa investigación, anunció que activaría su Ley de Reciprocidad y dijo que volvería a plantear el asunto ante el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio.

El Gobierno de Lula ha defendido que "no existe justificación" para medidas unilaterales contra Brasil y ha acusado a la familia del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) de colaborar con el relato que, a su juicio, condujo al nuevo "tarifazo" estadounidense.

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China es el mayor socio comercial de Brasil desde 2009 y el intercambio bilateral alcanzó en 2025 un récord de 171.000 millones de dólares, con un crecimiento del 8,2 %, según datos difundidos por el Gobierno brasileño.

Brasil fue además el país que más inversiones chinas recibió ese año, con 6.100 millones de dólares, y en abril de 2026 se convirtió en el principal destino de las exportaciones chinas de automóviles, vehículos de nueva energía y turismos eléctricos puros, en un contexto de creciente presencia de empresas chinas en sectores como automoción, energía, minería e infraestructura. EFE

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