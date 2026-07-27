Agencias
GoogleAgregar Infobae en Google

Irán avisa a EEUU de que su bloqueo "no quedará sin respuesta" y denuncia abordaje a petroleros en aguas iraníes

Imagen C4J6MSGNBVFNJDFYP5JJJ7OEKA
Guardar

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha advertido este lunes a Estados Unidos de que su bloqueo naval impuesto tendrá una respuesta, tras denunciar el abordaje de embarcaciones iraníes, incluidos petroleros, en sus aguas territoriales.

"Un acto de bloqueo constituye una escalada de la guerra. En una continuación de su malicia y de la inseguridad que genera en la región, y tras la imposición de un bloqueo marítimo ilegal contra Irán, Estados Unidos ha amenazado, durante los últimos tres días, a buques comerciales y petroleros iraníes en las aguas costeras y territoriales de nuestro país", ha denunciado en un comunicado difundido por la cadena de televisión iraní IRIB.

PUBLICIDAD

El Ejército iraní ha considerado estos hechos como "una escalada de la guerra" en Oriente Próximo y ha avisado a Washignton de que obtendrá una respuesta. "Tal y como han demostrado las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán sobre el terreno, cualquier amenaza o acto de agresión por parte del ejército terrorista de ese país no quedará sin respuesta y será contrarrestado", ha asegurado.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento alcanzado a mediados de junio, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

BLADEX ANUNCIA PAGO DE DIVIDENDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Infobae

Llegada de Vozinha a Chile se retrasa por problemas de visado

Infobae

Javier Tebas critica el "patético mensaje" de Infantino: "La buena gobernanza nunca es odio, es una obligación"

Javier Tebas critica el "patético mensaje" de Infantino: "La buena gobernanza nunca es odio, es una obligación"

Chicharito Hernández ficha por el Atlético Dallas del USL Championship de EE.UU.

Infobae

Rumania desconectará un reactor nuclear por la sequía y el bajo nivel del río Danubio

Infobae