El nuevo puente entre EE.UU. y Canadá entra en funcionamiento pese a tensiones comerciales

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Washington, 27 jul (EFE).- El nuevo puente internacional Gordie Howe, que conecta la ciudad estadounidense de Detroit (Michigan) con la localidad canadiense de Windsor (Ontario), abrió al tráfico este lunes tras años de construcción y en medio de las tensiones comerciales entre ambos países, que llevaron a Canadá a cancelar la ceremonia conjunta de inauguración prevista inicialmente.

La infraestructura, de 2,4 kilómetros de longitud (1,5 millas), cruza el río Detroit y servirá de enlace internacional por carretera entre EE.UU. y Canadá, aliviando la presión sobre el cercano puente Ambassador, uno de los pasos fronterizos con mayor tráfico comercial de Norteamérica.

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El puente lleva el nombre de la leyenda canadiense del hockey Gordie Howe, que jugó durante 25 temporadas con los Detroit Red Wings.

Su apertura llega después de que Canadá suspendiera la semana pasada la ceremonia inaugural conjunta con EE.UU. prevista para el pasado viernes, tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de nuevos aranceles del 50 % para la mayoría de productos canadienses.

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Además, Trump se atribuyó la semana pasada el mérito de que EE.UU. obtenga el 50 % de las ganancias por el nuevo puente que hoy entra en funcionamiento.

"El acuerdo original sobre el puente, que fue pésimamente negociado por una Administración anterior, ya no está vigente. Modificamos los términos del acuerdo para que Estados Unidos obtenga ahora el 50 % de las ganancias", declaró el mandatario.

La inauguración coincide con la visita del republicano a una instalación de General Motors en Michigan y previsiblemente defenderá su política arancelaria.

El nuevo puente refuerza una de las rutas comerciales entre ambos países, por la que circulan diariamente miles de camiones con mercancías. EFE