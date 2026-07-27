El brent cae un 8 % y el barril se sitúa en 89 dólares tras parar EE.UU. ataques a Irán

Madrid, 27 jul (EFE).- El petróleo brent, de referencia en Europa, ha ampliado su caída respecto a la apertura de sesión y después de dos horas y media de cotización, el barril cae un 8 %, y se encuentra en 89 dólares, ante el optimismo que genera la pausa de ataques de EE.UU. a Irán, por segundo día consecutivo.

El barril de brent, de referencia en Europa, con una caída del 8,02 % se sitúa en 89,012 dólares, y el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también cae un 6,81 %, hasta los 83,23 dólares el barril.

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El gas natural también registra una caída del 7,4 %, y se encuentra en 58,87 euros el megavatio/hora.

Tras alcanzar la pasada madrugada el barril los 93,60 euros, su precio ha descendido en lo que va de sesión más de cuatro dólares.

Irán ha afirmado este lunes que Estados Unidos está "atrapado en el pantano" creado por sus propias acciones al lanzar la guerra contra la República Islámica el 28 de febrero pasado, y ha rechazado que Washington se encuentre en una posición de poder gestionar el conflicto para controlar el precio mundial del petróleo.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, ha dicho que después de cinco meses de guerra, EE.UU. está "atrapado en el pantano que ellos mismos crearon"

Según Teherán, la pausa estadounidense tendría como objetivo reducir el precio del petróleo, que volvió a aumentar tras la nueva escalada.

EE.UU. decidió parar los ataques a Irán después de que el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, expresara su preocupación por las reservas de municiones por la escalada de la guerra con Irán.

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