Detenida una treintena de palestinos en nuevas operaciones de las fuerzas de Israel en Cisjordania

Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido durante los últimos días a más de una treintena de palestinos en el marco de una serie de operaciones realizadas en varias gobernaciones de Cisjordania, entre ellas Nablús, Tulkarem y Hebrón, a medida que aumenta la violencia en la zona tras la muerte el viernes de cuatro palestinos y dos israelíes en un enfrentamiento con colonos.

Al menos ocho personas han sido detenidas a lo largo de la mañana de este lunes en Nablús, donde los militares israelíes han reforzado su despliegue, visiblemente notable en la ciudad de Tell (Nablús), donde se registraron los fuertes ataques del viernes. Asimismo, otras cuatro personas han sido arrestadas en Qalqilia, en el norte de Cisjordania.

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Previamente, una veintena de palestinos han sido puestos bajo custodia en Tulkarem, donde también se ha realizado una serie de redadas, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

A lo largo de la noche, varios vehículos han sido incendiados por grupos de colonos en la localidad de Beita, en el sur de Nablús. Fuentes cercanas al asunto han apuntado a "ataques por parte de colonos extremistas en una zona industrial", cerca de una fábrica.

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El refuerzo del despliegue militar puesto en marcha por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, es el mayor de los últimos meses. Netanyahu ha prometido, además, el establecimiento de nuevos "puestos avanzados" de colonos que incluso la propia ley israelí había prohibido, además de la legalización de los actuales.

Desde Samidoun, una organización en defensa de los derechos de los prisioneros palestinos, han alertado de que ya son más de 120 los palestinos detenidos por las fuerzas israelíes durante el fin de semana en el marco de lo que han descrito como una campaña de "venganza" por parte de Israel tras la muerte de dos de sus ciudadanos en Nablús.

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Así, ha indicado que esta se enmarca en una política de "castigo colectivo y represalias contra el pueblo palestino" y ha hecho un llamamiento a la ONU, Cruz Roja y las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos para que proporcionen protección urgente a los palestinos en Cisjordania.