Allianz crea un fondo para impulsar la recuperación de las zonas afectadas por los incendios

Allianz ha creado un Fondo de Recuperación y Resiliencia Antiincendios para poner en marcha acciones "encaminadas a recuperar las zonas afectadas y a su resiliencia de cara a futuros incendios", tal y como ha precisado la aseguradora en un comunicado. Asimismo, la entidad se ha sumado a la plataforma de donaciones de Cruz Roja para apoyar la respuesta de emergencia a los afectados.

La compañía ha intensificado su protocolo especial de eventos extraordinarios para apoyar a los clientes afectados por los incendios forestales que asolan la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana.

En concreto, este seguimiento específico incluye desde una monitorización "exhaustiva" en tiempo real de las zonas afectadas con inteligencia artificial y tecnología satelital, hasta una atención muy directa a los clientes que residen en las zonas afectadas, según ha detallado la compañía.

PUBLICIDAD

De este modo, desde que se iniciaron los primeros conatos, Allianz reconoce haber realizado centenares de llamadas a clientes residentes en las zonas afectadas y haber lanzado más de 50.000 mensajes a todos los clientes de las provincias expuestas. La compañía ha recordado que presta servicios de asesoramiento e información a todos sus clientes a través del número de teléfono gratuito 900 101 920.

Por otro lado, la firma ha recalcado que sus peritos y profesionales están "listos" para actuar en cuanto las Autoridades den acceso a las zonas. Así, ha subrayado que todos ellos están preparados para agilizar al máximo las tramitaciones por lo que van a intensificar los sistemas de peritación digital, un servicio que permite valorar los daños a través del teléfono móvil con una gestión más ágil.

PUBLICIDAD

Además, Allianz ha puesto en marcha otras medidas adicionales como el refuerzo de los equipos de tramitación y de las líneas de atención específicas para este tipo de eventos y ha ampliado las fuentes de información disponibles en web, redes sociales y portales de mediadores para facilitar la información a los clientes.