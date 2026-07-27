Al menos 10 muertos y 23 heridos por una riada en una zona turística del noroeste de China

Pekín, 27 jul (EFE).- Al menos diez personas murieron y otras 23 resultaron heridas este domingo después de que lluvias intensas de corta duración provocasen una riada de montaña en una zona turística de la provincia noroccidental china de Gansu, donde las autoridades elevaron después la respuesta de emergencia por precipitaciones.

El suceso se produjo por la tarde en un área escénica del distrito de Weiyuan, bajo administración de la ciudad de Dingxi, donde parte de los turistas que acampaban en la zona quedaron atrapados por la crecida, informó la agencia estatal Xinhua.

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A las 18:00 hora local (10:00 GMT) de este domingo, el balance provisional era de diez fallecidos y 23 heridos, mientras que efectivos de la Policía, bomberos y otros equipos de emergencia habían llegado al lugar para participar en las labores de rescate, que continuaban en marcha.

La Oficina Meteorológica de Gansu elevó a las 19:30 hora local (11:30 GMT) al segundo nivel su respuesta de emergencia por lluvias, y varios municipios y prefecturas de la provincia activaron o reforzaron sus propios dispositivos según la evolución local.

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Las autoridades meteorológicas provinciales emitieron además una alerta roja por riesgo de desastres geológicos en algunas zonas, donde en las próximas 24 horas se consideraba muy alto el peligro de derrumbes, deslizamientos de tierra y flujos de lodo.

Las autoridades pidieron precaución ante el riesgo de crecidas en ríos pequeños y medianos, inundaciones urbanas y rurales, riadas de montaña, deslizamientos y flujos de lodo.

El accidente se suma a una sucesión de desastres naturales registrados este mes en China, donde las lluvias estivales, los tifones y los desprendimientos han dejado decenas de fallecidos en varias provincias.

El pasado viernes, un derrumbe repentino en la provincia septentrional de Shanxi dejó al menos cinco muertos y tres heridos tras sepultar una vivienda, mientras que a principios de mes otro deslizamiento en Gansu causó 21 fallecidos y las lluvias asociadas al tifón Maysak provocaron al menos 39 muertos en la región meridional de Guangxi. EFE

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