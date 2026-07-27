Díaz-Canel asegura que Cuba es víctima de un "genocidio fríamente calculado"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha aseverado este domingo que su país es víctima de un "genocidio fríamente calculado", tras acusar al Gobierno de Estados Unidos de haber "recrudecido" su bloqueo contra la isla y arremeter contra los funcionarios del Departamento de Estado estadounidense equiparándolos con los "nazis en la Segunda Guerra Mundial".

"Cuba es víctima de un genocidio fríamente calculado", ha sostenido el mandatario en un discurso pronunciado en un acto celebrado con motivo del 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el cual, pese al fracaso militar del intento, constituyó el germen de la Revolución Cubana que acabaría triunfando en 1959.

PUBLICIDAD

Seguidamente, tras definir a los funcionarios del Departamento de Estado como una "versión moderna de los redactores de bandos militares que tanto se hicieron temer y odiar en los oscuros tiempos medievales o de las ocupaciones nazis en la Segunda Guerra Mundial", Díaz-Canel ha acusado a Washington de haber "diseñado e implementado conscientemente" una política de "máxima asfixia económica" contra la isla.

"Las últimas sanciones rompen el récord de la infamia al dirigirse contra funcionarios de salud pública y contra los servicios médicos cubanos", ha asegurado el jefe del Ejecutivo habanero llamando a la Casa Blanca a dejar a Cuba "vivir en paz".

PUBLICIDAD

Estas declaraciones presidenciales responden al anuncio, hace menos de una semana, del Departamento de Estado de nuevas sanciones contra nueve entidades y dos personas cuyas actividades, según el jefe del mismo, Marco Rubio, "perpetúan el control del régimen (cubano) sobre los sectores energético, financiero y de explotación de mano de obra médica en el extranjero".

Asimismo, el dirigente caribeño ha insistido en que su país "no es una amenaza ni para Estados Unidos ni para ningún otro país sobre la tierra", apostillando que "la única amenaza contra la seguridad en la región (...) contra la paz mundial y contra la vida humana es la política de agresiones que provoca hambrunas, empobrecimiento, migraciones desordenadas, caos, inestabilidad y decenas de miles de muertes en todo el mundo".

PUBLICIDAD

"Cuba no es la primera ni será la última víctima de este tipo de guerra que bloquea, asfixia y busca el estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales", ha advertido el líder isleño.

EL BLOQUEO COMO "ARMA DE GUERRA"

A ello, Díaz-Canel ha sumado el recrudecimiento, por parte de Estados Unidos, de su "política de seis décadas de bloqueo" a golpe de, ha asegurado, la imposición de un "cerco energético y financiero", desatando una "profunda crisis en el sistema electroenergético que se traduce en apagones de más de un día, paralización de industrias y afectación a decenas de miles de trabajadores".

PUBLICIDAD

Defendiendo que es "ilegal" y "criminal" el "martirizar a un pueblo solo para que se rebele contra su gobierno", el presidente cubano ha subrayado que el bloqueo es "un arma de guerra y causa muertes", algo que ha respaldado señalando que la tasa de mortalidad infantil "ha subido a 9,3 por cada 1.000 nacidos vivos frente a los cuatro o cinco que se registraban en años anteriores".

Del mismo modo, el mandatario ha lamentado que "más de 100.000 cirugías no pueden planificarse ni ejecutarse porque los hospitales no pueden ser protegidos de los apagones imprevistos en las ya frecuentes caídas del sistema electroenergético nacional y por la falta de combustible para las plantas de apoyo".

PUBLICIDAD

SOBRE EL PROCESO DE "SANEAMIENTO" MACROECONÓMICO

En la recta final de su discurso, el presidente cubano ha hecho referencia a las "transformaciones económicas y sociales en marcha", unos cambios que ha reivindicado como "profundos y necesarios", y que, ha explicado, están enmarcados en el "proceso de saneamiento macroeconómico" iniciado en el país.

PUBLICIDAD

"Esta es la batalla económica y social de esta generación", ha recalcado admitiendo que "la misión" es "muy compleja" y está "minada de riesgos" a "minimizar para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad".

Al respecto, el dirigente ha exhortado a la población a "mantenerse en la vanguardia y seguir siendo ejemplo de todo lo que sí se puede hacer y cambiar para mejorar las actuales y muy difíciles condiciones de vida" que enfrenta el país.

PUBLICIDAD

En última instancia, Díaz-Canel ha reafirmado que Cuba "es y será" un país "soberano" sobre el que "nadie, bajo ninguna circunstancia" tiene derecho a decidir con relación a sus "decisiones económicas, políticas y sociales".