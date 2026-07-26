'El Arte es Oscuro y Está Lleno de Horrores', una crítica al arte contemporáneo en México

David Álvarez

Guanajuato (México), 26 jul (EFE).- 'El Arte es Oscuro y Está Lleno de Horrores' llegó al catálogo de estrenos del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) para cuestionar un terreno poco explorado en México: el arte contemporáneo, que su director, Artemio Narro, concibe como un "chiquero" del que "todos los artistas somos parte".

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"Quería saldar mis deudas con el mundo del arte y que fuéramos un poquito sinceros. La realidad es que esta industria es un chiquero", reconoce Narro -en entrevista con EFE- tras la premier de su cinta en el Teatro Juárez, en la ciudad de Guanajuato (centro).

Con ese ánimo, el cineasta reunió al actor José María de Tavira y a la actriz Irene Azuela para rodar un largometraje que narra la historia de un grupo de artistas que presentan sus proyectos a prestigiosos y excéntricos mecenas europeos.

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Bajo ese contexto, Narro (Ciudad de México, 1976) considera que la cinta es una invitación a reflexionar sobre las "contradicciones" en el mundo del arte, especialmente las que se desatan durante su comercialización.

"Me da mucha risa cuando la gente dice: 'Un niño podría hacer eso'. Sí, un niño podría hacerlo, pero esa persona supo hacerlo y tuvo el cinismo de mercantilizarlo", exclama Narro sobre lo absurdo y potente que puede llegar a ser esta corriente artística.

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Ese toque cínico se respira en el papel que encarna De Tavira, quien interpreta a Chema, un artista de cuarenta años que ha alcanzado el éxito y es codiciado por mujeres, curadores y galeristas, aunque en su interior hay un vacío alimentado por la superficialidad del entorno.

"Esta película nos habla a todos y nos lleva a reflexionar hasta qué punto uno está dispuesto a pactar con el diablo para alcanzar sus fantasías y comprometer sus principios", asegura De Tavira.

A lo largo de su trayectoria, el actor ha puesto un pie en el cine con cintas como ‘Arráncame la vida’ (2006) y otro en el teatro, en ese sentido, considera que existen "paralelismos" entre el mundo de las artes escénicas y el arte plástico, aunque reconoce que en este último se involucran personajes con un mayor nivel de poder.

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"Uno decide hasta qué punto se quiere involucrar con el sistema, que es arrollador y mucho más grande de lo que podemos comprender", puntualiza el protagonista.

La película también sigue la historia de Ashley, interpretada por Azuela, quien, luego de participar en grandes producciones como la serie de HBO ‘Como agua para chocolate’ (2024-2026), agradece la libertad que le ofrece una cinta "provocativa" como la de Narro.

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"Es muy refrescante formar parte de una narrativa y estética diferente. Siempre hay provocación en la obra de Artemio, es un artista disciplinar que puede decidir hacer una película sin ningún tipo de pudor y de manera espontánea, y eso es muy positivo para la industria”, destaca la actriz.

'El Arte es Oscuro y Está Lleno de Horrores' es una de las catorce cintas que compiten en la sección oficial de 'Largometraje mexicano' del GIFF, una revelación que tendrá lugar el próximo domingo 2 de agosto en la ciudad de San Miguel de Allende.

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