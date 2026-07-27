Mamdani anuncia supermercados municipales con descuentos del 30 % en alimentos básicos

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Nueva York, 27 jul (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este lunes que los cinco supermercados municipales que estarán operativos para 2029 ofrecerán un 30 % de descuento en productos de la canasta básica sin importar los ingresos del consumidor, lo que se estima generará un ahorro de unos 90 dólares mensuales o aproximadamente 1.000 dólares al año.

La canasta incluirá frutas y verduras frescas, carne y mariscos, además de unas 20 categorías adicionales de productos básicos de despensa, lácteos y productos refrigerados, indicó en conferencia de prensa Mamdani sobre un tema que ha causado controversia entre los dueños de pequeñas empresas que se oponen a estos supermercados, una de las principales promesas de campaña del alcalde.

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Los comerciantes, entre ellos bodegueros, aseguran que no podrán competir con los precios que ofrecerán estos establecimientos y que ello podría llevar a la quiebra a algunos negocios.

Han dicho además que no es justo que se utilicen sus impuestos para establecer tiendas que competirán con ellos.

"Sabemos que para muchos neoyorquinos, el 30 % en la tienda de comestibles significa algo muy diferente", dijo Mamdani, quien destacó que esta red de supermercados garantizará precios más bajos, beneficiando también a más del 40 % de las familias que afrontan dificultades para comprar alimentos.

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Destacó además que desde 2019 los precios de los alimentos en los supermercados de todo el país se han disparado aproximadamente un 30 %.

"Si hablan con los compradores de la ciudad, a menudo escucharán la misma frustración: los salarios no han seguido el ritmo, lo que agrava aún más la situación", dijo el demócrata socialista, quien afirmó que es "inaceptable" que algunos neoyorquinos paguen más que otros por el mismo producto y que esas fluctuaciones no se verán en los supermercados municipales.

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El primer supermercado abrirá sus puertas a finales de 2027 en el vecindario de Hunts Point, en El Bronx, donde el 77 % de los hogares tienen dificultades para acceder a productos de primera necesidad, seguido por el de La Marqueta, en el barrio latino de Harlem.

"En la ciudad más rica del país más rico de la historia del mundo, ningún neoyorquino debería tener que preocuparse por poder costear la alimentación de su familia", afirmó Mamdani, quien también anunció que este lunes se abrieron las solicitudes para los operadores privados interesados en administrar los supermercados.

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Los supermercados, con un coste de 70 millones de dólares, forman parte del plan 'NYC Groceries: Una receta para la asequibilidad', una iniciativa de nueve puntos cuya primera prioridad es el acceso a los alimentos.

De acuerdo con Mamdani, casi el 80 % de los neoyorquinos han expresado su preocupación por el aumento de los precios.

El segundo punto de esa agenda es el establecimiento de los supermercados, en los que la ciudad definirá la misión, los estándares y el diseño, mientras que los operadores los gestionarán de acuerdo con esos requisitos.

El plan también establece que estas tiendas estarán ubicadas donde la necesidad sea mayor y que ofrecerán empleos dignos, entre otros objetivos.

El alcalde aún no ha anunciado la ubicación de los supermercados que se establecerán en Brooklyn, Queens y Staten Island.

Todos operarán bajo la Corporación de Desarrollo Económico, cuyos directivos anunció la pasada semana: Anthony E. Shorris, con amplia experiencia en el Gobierno municipal, será el presidente, y Lina Khan, expresidenta de la Comisión Federal de Comercio, la presidenta de la junta directiva. EFE

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(foto) (vídeo)