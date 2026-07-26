Telefónica revela este miércoles los resultados hasta junio con Venezuela como único activo en Hispanoamérica

Madrid, 25 jul (EFE).- Telefónica encara este miércoles la presentación de sus resultados del primer semestre de 2026, un periodo marcado por las desinversiones en Hispanoamérica, donde Venezuela permanece como su último activo, y por la atención del mercado a los próximos movimientos corporativos de la compañía.

La operadora llega a esta cita después de cerrar el primer trimestre con unas pérdidas de 411 millones de euros respecto a 2025, debido principalmente al impacto contable derivado de las ventas de sus negocios en Colombia, Chile y México.

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No obstante, el efecto extraordinario de estas desinversiones fue inferior al registrado un año antes, cuando las salidas de Argentina y Perú tuvieron un mayor impacto sobre las cuentas del grupo.

Sin contar el efecto extraordinario de las operaciones en Hispanoamérica, que ascendió a 807 millones de euros, Telefónica habría obtenido un beneficio neto de 386 millones entre enero y marzo, un 21,5 % inferior al del mismo periodo del ejercicio anterior.

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La facturación creció un 0,4 %, hasta los 8.127 millones de euros, aunque habría descendido un 0,8 % a tipos de cambio constantes.

El miércoles, las comparaciones con ejercicios anteriores deberán hacerse "con cierta cautela", ya que el operador ha modificado "considerablemente su perímetro tras las ventas realizadas en Hispanoamérica", ha señalado a EFE el analista de iBroker Antonio Castelo.

Considera que el mercado prestará más atención al crecimiento orgánico y a la evolución de los mercados estratégicos que a la variación puramente contable de los ingresos, según el analista.

La primera prueba será España, donde Telefónica está mostrando una buena resistencia, aunque afronta una elevada presión competitiva. Digi continúa creciendo con una política comercial agresiva, mientras que Vodafone España ha empezado a mejorar sus ingresos, ha apuntado.

Alemania seguirá siendo el principal punto débil del grupo por la migración de clientes mayoristas, que ya provocó una caída de los ingresos durante los tres primeros meses del año.

Brasil, por su parte, debería continuar como el principal motor de crecimiento, aunque la evolución del tipo de cambio constituye uno de los principales riesgos para sus resultados, según Castelo.

El mercado también estará pendiente de la generación de caja, de la evolución de la deuda y del proceso de simplificación de activos, en un contexto en el que ha comenzado el proceso para vender Telxius, valorada en torno a 1.200 millones de euros.

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Estas operaciones pueden contribuir a reducir el endeudamiento, aunque también plantean, según Castelo, una cuestión: "¿Qué fuentes de crecimiento quedarán finalmente dentro del grupo una vez completada la reordenación?".

La deuda financiera neta se situó al cierre de marzo en 25.342 millones de euros, un 6,3 % menos, gracias principalmente a las desinversiones realizadas en Colombia y Chile, que aportaron alrededor de 2.300 millones de euros.

El semestre coincide también con los primeros pasos de la nueva estrategia anunciada a finales del año pasado, con la que Telefónica aspira a situarse entre las mejores operadoras del mundo en 2035.

Además, la compañía busca reforzar su presencia en los negocios de defensa y seguridad, mientras continúa analizando posibles operaciones corporativas.

Durante el semestre, Telefónica abonó el segundo tramo del dividendo correspondiente al ejercicio 2025, el último año para el que mantiene una retribución de 0,30 euros por acción.

Belén Molleda