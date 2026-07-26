Aumentan a 17 los heridos en el Orgullo de Berlín mientras se investigan posibles ataques con arma blanca

Al menos una persona ha muerto y 17 han resultado heridas como consecuencia de un atropello masivo ocurrido esta noche en Berlín durante las celebraciones del Orgullo en el Tiergarten, el principal parque de la capital alemana, según ha confirmado la Policía de la ciudad.

Las autoridades policiales han confirmado que una furgoneta blanca ha entrado en las inmediaciones del parque sobre las 22:00 horas, atropellando a varias personas antes de chocar contra un árbol. Asimismo, la Policía de Berlín estaría investigando un segundo ataque tras el choque, después de que hayan encontrado a varias personas con heridas por arma blanca.

PUBLICIDAD

"Actualmente no sabemos nada sobre los motivos, la identidad del autor ni nada parecido. Nada de esto está confirmado todavía", ha precisado el portavoz de la Policía berlinesa, Florian Nath, quien ha precisado que se investigan ataques con arma blanca pero no por armas de fuego.

"Parte de la investigación consiste en determinar si hubo una segunda fase del incidente tras la conducción inicial. En concreto, si alguien salió del vehículo y atacó a las personas con posibles armas blancas, causándoles heridas", ha remarcado.

Según un portavoz del Departamento de Bomberos de la capital, en declaraciones recogidas por el diario 'Tagesspiegel', la persona fallecida sería una mujer que ha sido reanimada inicialmente pero declarada fallecida poco después.

En el momento, 17 personas están siendo atendidas por las autoridades, tres de ellas en estado crítico y otras ocho con heridas graves. Por otro lado, la Policía busca a "uno o más sospechosos que se han dado a la fuga".

PUBLICIDAD

Los organizadores de la fiesta del Orgullo (Día de la Calle Christopher, como se conoce en la ciudad) han anunciado la cancelación del evento.