Sánchez afirma que la noche "ha sido positiva" en los incendios de Ávila y Madrid pero "quedan horas complejas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la evolución de los incendios que afectan a la provincia de Ávila y la sierra oeste de la Comunidad de Madrid "ha sido muy positiva" durante la noche pero "quedan horas complejas", por lo que ha pedido a los vecinos que extremen la precaución y se informen a través de los canales institucionales o medios de comunicación.

Así se ha pronunciado Sánchez durante una declaración institucional junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su visita al Puesto de Mando Avanzado en Navaluenga (Ávila).

El jefe del Ejecutivo ha confirmado además que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para reconocer las "zonas gravemente por emergencias de protección civil" aquellas afectadas por los incendios.

Asimismo, Sánchez ha agradecido "a los efectivos y a los servidores públicos" su labor en la lucha contra las llamas, destacando además la cooperación institucional entre las administraciones.

El presidente también ha alertado de que en "menos de 24 horas" las hectáreas calcinadas por los 32 grandes incendios en este 2026 han pasado "de 130.000 a 150.000 hectáreas", lo que significa multiplicar por seis la cifra del año pasado, que "ya fue un año particularmente grave en cuanto a las zonas afectadas como consecuencia de grandes incendios".

PUBLICIDAD

Por ello, ha vuelto a reclamar una reflexión "a todos los actores políticos e institucionales, pero también civiles y sociales", para exigir "el deber, no solamente por la seguridad, sino también moral" de un "gran pacto de Estado frente a la emergencia climática".

"Tenemos que incorporar el conocimiento de la ciencia para hacer las mejores políticas públicas en beneficio de nuestros conciudadanos", ha reiterado.

((Seguirá ampliación))