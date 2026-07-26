La central Martina Fernández regresa al Barça

La defensa española Martina Fernández regresa al Barça Femení tras un año y medio en el Everton, después de que el club azulgrana ejerciese su derecho de recompra sobre la jugadora, que firma hasta 2029.

La central ampurdanesa, de 21 años, disputó 25 partidos la temporada pasada en la liga inglesa, y ahora vuelve a la Liga F Moeve para reforzar el conjunto de Pere Romeu.

Fernández debutó en partido oficial con el Barça en la temporada 2021-22 con solo 17 años y se consolidó en el primer equipo en el curso 2023-24. Bajo las órdenes de Jonatan Giráldez, disputó un total de 22 partidos, entre ellos 15 partidos de Liga F -12 como titular-.

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Durante el verano de la campaña 2024-25 se recuperó de una lesión en el menisco, que la tuvo tres meses apartada de los terrenos de juego, y cuando regresó a la dinámica del equipo disputó dos partidos más de Liga F.

En los próximos días, Fernández firmará su nuevo contrato en un acto que se celebrará en las oficinas del FC Barcelona con la presencia del presidente del club, Joan Laporta, y del directivo responsable del fútbol femenino, Xavier Puig.