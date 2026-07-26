España condena el ataque en el Orgullo LGTBIQ+ en Berlín

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha condenado el ataque sufrido durante la celebración del Orgullo LGTBIQ+ en Berlín (Alemania) por el atropello masivo registrado el sábado por la noche, un incidente catalogado como atentado terrorista, que ha dejado al menos un muerto y 16 heridos, varios de ellos de gravedad.

"Trasladamos nuestro más sentido pésame y solidaridad al pueblo alemán por las víctimas del ataque ocurrido en las celebraciones del Día del Orgullo LGTBIQ+ en Berlín. España y Alemania comparten los valores de libertad, igualdad y dignidad que el Orgullo representa. Condenamos con la mayor firmeza este tipo de ataques. El odio y la violencia no tienen lugar en nuestras sociedades. Estaremos siempre al lado de la Comunidad LGTBIQ+", ha señalado el Ministerio en un comunicado.

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Un automóvil atropelló a una multitud en el parque Tiergarten de Berlín poco antes de las 22.00 horas del sábado durante las fiestas del Orgullo. El sospechoso, que habría apuñalado poco después a varias personas, se dio a la fuga después de que el vehículo se estrellara contra un árbol.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha tildado de "abominable" el ataque. "El acto será esclarecido y perseguido con toda dureza. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares. Deseo a los heridos una pronta recuperación y agradezco a todas las fuerzas del orden su intervención", ha dicho.

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