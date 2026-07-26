Panamá niega la presencia en su territorio del Clan del Golfo o de irregulares colombianos

Ciudad de Panamá, 26 jul (EFE).- El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, aseguró este domingo que en el territorio panameño no existe la presencia de Clan del Golfo ni de la guerrilla o paramilitares de Colombia, país con el comparte la espesa frontera selvática del Darién.

En una entrevista difundida por la cadena Telemetro, el titular del Ministerio de Seguridad Pública fue preguntado sobre una publicación de la revista colombiana Semana, que cita fuentes de inteligencia que le habrían revelado que capos del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC se estarían refugiando en Panamá.

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"Oficialmente nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto", declaró Ábrego, que señaló que las autoridades de Panamá mantienen una "comunicación directa con 16 organizaciones de inteligencia que maneja Colombia, igual que hay fuentes como Ameripol o la Combifron", la Comisión Binacional Fronteriza de ambos países.

Ábrego señaló, empero, que la revista Semana "tiene muy buenas fuentes de información" y que probablemente exista "información de inteligencia" que no le ha llegado aún a Panamá porque está siendo validada.

Además dijo estar al tanto también de unas declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que dijo en un acto público que miembros del Clan del Golfo estarían huyendo a Panamá.

"Les doy un mensaje a los bandidos del Clan del Golfo, que dicen que hay unos que salieron corriendo a Panamá, yo les aconsejo que se vayan más lejos, porque qué clase de correteada la que les voy a pegar y van a saber lo duro que muerde el tigre", declaró de la Espriella, informaron el jueves pasado medios panameños que difundieron un vídeo del gobernante electo.

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Ábrego aseguró que en Panamá no hay presencia del Clan del Golfo, considerada la mayor organización criminal de Colombia, dedicada principalmente al narcotráfico pero también al tráfico de migrantes, minería ilegal y extorsión.

"Así es", respondió Ábrego al ser preguntado sobre que sí "hay Clan del Golfo del lado colombiano, (pero) no hay Clan del Golfo del lado panameño".

"Por muchos años" Panamá fue "el área de descanso de la guerrilla colombiana (...) y de los grupos paramilitares", lo que "produjo grandes alteraciones en la provincia de Darién y en la comarca Guna Yala", pero "la tarea emprendida por la fuerza pública" a inicios de la década de 2010 "a través de distintas operaciones" llevó "a garantizar que ya no había campamentos de la guerrilla colombia y de paramilitares y hasta el día de hoy es así", agregó.

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El ministro recordó que a lo largo de la frontera entre Panamá y Colombia existen "tres bases binacionales", que están "precisamente, frente a algunas de las regiones donde más se siembra la mata de la cocaína del lado colombiano, donde constantemente la Policía de Colombia hace presencia y el Ejército de Colombia igual".

"Ellos no se han ido de esos lugares y continúan en la lucha contra el Clan del Golfo y cualquier otra organización (...) nosotros estamos presentes, del lado panameño, para la lucha continua en el sitio, nosotros no nos hemos retirado de la frontera", sostuvo.

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De cualquier manera, espetó Ábrego, las autoridades bancarias y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá están alerta ante la posibilidad de la llegada de dinero no justificado, principalmente de Colombia, al sistema financiero panameño.

"Hace dos días me reuní con el jefe de la UAF y empezamos a hablar del seguimiento bancario en el incremento de cuentas que no pudieran justificar esos volúmenes, especialmente si provenían de Colombia o de cualquier otro país de Suramérica, que pudieran estar tratando de hacer depósitos de manera ilegal o que no puedan justificar. La UAF y la Superintendencia de Bancos de Panamá están pendientes a esta información", aseguró Ábrego. EFE

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