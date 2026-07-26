Norris: "Feliz por estar, al fin, de nuevo en lo más alto del podio"

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, que repitió su victoria del año pasado al ganar este domingo el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest, que está "feliz por estar, al fin, de nuevo en lo más alto del podio".

"Al principio no fue todo como estaba planeado -perdió provisionalmente el primer puesto en la salida-, pero después pude sacar todo lo posible del coche. Y el ritmo fue uno de los mejores que tuve jamás", comentó Norris, nacido hace 26 años en Bristol y que este domingo logró su duodécima victoria en la Fórmula Uno, la primera del año.

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"Fue sensacional pilotar este coche. Ha sido una carrera genial", comentó Lando, que el sábado había firmado su decimoséptima 'pole' en la categoría reina, asimismo la primera del año; la primera de la temporada que no se anotó Mercedes.

"Estoy feliz por estar, al fin, de nuevo en lo más alto del podio. Y tal y como nos hemos presentado, nos da mucha seguridad y optimismo para las próximas carreras", indicó el vigente campeón mundial, que se convirtió en el quinto ganador distinto en las últimas cinco carreras del certamen; después de que sus compatriotas Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes) venciesen en Barcelona y en Austria, respectivamente, que el monegasco Charles Leclerc lo hiciese en Silverstone (Gran Bretaña) y que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se impusiera, hace una semana, en Spa-Francorchamps (Bélgica).

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"Sé que tendremos aún buenos momentos esta temporada. Si seguimos trabajando así de duro, también seguiremos ganando", afirmó Norris, que este domingo sumó su cuadragésimo séptimo podio en la F1 -todos con McLaren- y que es quinto en el Mundial, con 128 puntos, 91 menos que Antonelli: tercero en una carrera que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó en segunda posición.