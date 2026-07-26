Milei reafirma su apoyo al campo y promete continuar la baja de derechos de exportación

Buenos Aires, 26 jul (EFE).- A pesar de las expectativas del sector agropecuario, el presidente de Argentina, Javier Milei, evitó anunciar nuevas medidas este domingo en la inauguración de la 138ª Exposición Rural de Palermo, aunque ratificó el compromiso de su Gobierno de continuar reduciendo los derechos de exportación y aseguró que el crecimiento de la energía y la minería permitirá financiar esa rebaja tributaria.

"Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos", aseguró el presidente ante productores y dirigentes rurales, en el 160º aniversario de la Sociedad Rural Argentina.

Milei, quien asistió al acto acompañado de gran parte de su Gabinete, reivindicó al agro como motor histórico de la economía argentina, al afirmar que "tiran para adelante el carro del país" y que merecen ser llamados "héroes".

La presencia de Milei en el acto de la principal exposición agropecuaria del país había despertado expectativas en el sector sobre una posible reducción de los derechos de exportación, especialmente para la carne vacuna.

El presidente, sin embargo, se limitó a repasar las medidas adoptadas desde el inicio de su gestión, entre ellas la eliminación del cepo cambiario, la reducción de aranceles para insumos y maquinaria, la apertura de nuevos mercados externos, la desregulación de diversas actividades y la reducción de los derechos de exportación implementada meses atrás para los principales cultivos.

PUBLICIDAD

"Vamos camino a terminar de liberarlos por completo", dijo el mandatario, quien insistió en que la eliminación de los impuestos al sector dependerá de la consolidación del superávit fiscal.

Además, aseguró que la reducción de esos tributos continuará de manera gradual y que será financiada por la minería y el sector energético: "El crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento del campo pujante en las próximas décadas".

PUBLICIDAD

Milei destacó además que el sector agropecuario atraviesa una etapa de fuerte expansión, apoyada en una cosecha récord, el crecimiento de las exportaciones y una mayor rentabilidad derivada de las reformas impulsadas por su administración.

Antes del discurso presidencial, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, destacó la mejora de diversos indicadores económicos durante la gestión de Milei, aunque reiteró, mientras miraba al presidente, que los derechos de exportación "deben desaparecer por ley y para siempre".

PUBLICIDAD

La Exposición Rural de Palermo, organizada por la Sociedad Rural Argentina, es el principal encuentro anual del sector agropecuario del país y constituye uno de los escenarios tradicionales para los anuncios de política agropecuaria de los gobiernos argentinos. EFE

(foto)(video)