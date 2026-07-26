Mueren cinco montañeros bosnios en el monte Elbrús en Rusia

Skopie, 26 jul (EFE).- Cinco montañeros oriundos de Bosnia y Herzegovina han muerto en un ascenso al monte Elbrús, el pico más alto de Europa, situado en el Cáucaso noroccidental en Rusia, según confirmó este domingo el Gobierno bosnio.

"Desafortunadamente, las informaciones parecen ser ciertas, aunque estamos esperando una confirmación oficial. Luego trabajaremos en la repatriación de los cuerpos", dijo el ministro de Exteriores bosnio, Elmedin Konakovic, a la emisora regional TV N1, corroborando informaciones publicadas en el digital ruso Lenta.ru.

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Según el medio ruso, que cita fuentes administrativas de la república rusa de Kabardino-Balkaria, en la que se ubica el monte Elbrús, un grupo de siete montañeros partió ayer, sábado, a una ascensión del pico, de 5642 metros.

Pero solo dos de ellos consiguieron regresar, e informaron de que sus compañeros habían sufrido malestar a una altura de 5.100 metros.

Ambos fueron hospitalizados, mientras que un equipo de rescate busca a los demás, que según las informaciones publicadas por Lenta.ru han fallecido.

El monte Elbrús es un popular destino de alpinistas y forma parte de la ruta de las siete cumbres, por el monte más alto de cada continente, pero es también una de las que más víctimas mortales causa, pese o precisamente por su aparente facilidad.

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La ascensión no exige una gran experiencia alpinista ni incluye rutas de escalada difíciles, pero implica una subida de muchas horas sin posibilidad de campamentos de descanso.

Según medios especializados en alpinismo, cada año se registran entre 15 y 30 muertes en esta montaña, normalmente por mal de altura o tempestades repentinas, aunque el riesgo individual es mucho más bajo que en el Himalaya, y la alta cifra se explica por el enorme número de visitantes, entre 10.000 y 12.000 al año.

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Este año, aparte de los cinco alpinistas bosnios, ya han muerto tres personas en la montaña, entre ellos un niño de 11 años que descendía con su padre tras alcanzar la cima, informa Lenta.ru. EFE