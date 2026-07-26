Los incendios suman un total de 115.000 hectáreas asoladas en en Francia este año

París, 26 jul (EFE).- Los incendios forestales han arrasado ya un total de 115.000 hectáreas en Francia en lo que va de año, lo que amplía aún más las cifras de récord histórico que ya se habían alcanzado en los últimos días, informó este domingo el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez.

"Todos los días se producen entre 30 y 40 incendios", explicó el ministro, en una entrevista en el telediario nocturno de la cadena pública France 2.

Se trata de una situación inédita en Francia, con cifras muy por encima de lo que se habían visto hasta ahora, y preocupa en especial el "megaincendio" de la región de la Gironda (suroeste), que es "completamente errático", capaz de avanzar con grandes saltos entre zonas y que está muy lejos de ser controlado, recordó Núñez.

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Ese fuego, originado el miércoles cerca de la turística bahía de Arcachón, es convectivo (incendio de gran intensidad que crea sus propios vientos y cambia de dirección de forma brusca) y en los últimos dos días generó el fenómeno conocido como pirocumulonimbos, una suerte de tormentas de fuego dentro del frente de llamas que nunca antes se habían observado en Francia.

En total, este incendio recorrió ya 42.000 hectáreas y las autoridades del departamento advirtieron este domingo de que las 220.000 personas evacuadas por las llamas no podrán volver a casa a corto plazo, hasta que el fuego esté perimetrado, algo que podrían complicar las temperaturas de hasta 40 grados que se esperan a partir del martes.

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En su extremo más oriental, además, las llamas están a solo una quincena de kilómetros de Burdeos, aunque por el momento la ciudad no está bajo amenaza, si bien se realizaron evacuaciones en localidades de su periferia.

"Nuestra prioridad es salvar vidas humanas", aseveró Nuñez sobre el alto número de evacuados y sobre la hipótesis de tener que desalojar en algún momento partes de Burdeos.

En cuanto al resto de incendios, en el vecino departamento de Las Landas sigue la lucha contra el fuego de la zona de Biscarrosse, aunque las llamas están más contenidas este domingo tras haber recorrido 3.600 hectáreas.

Se evacuó en total a unas 36.000 personas, si bien anoche 3.000 pudieron regresar a sus casas en zonas acotadas y la Prefectura (delegación del Gobierno) anunció a última hora de este domingo que esta noche podrán volver otros 5.000 más.

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Por el contrario, en Var (sureste) las autoridades hablan de un "fuego giratorio" que experimentó una reactivación.

Este foco se extendió unas 4.500 hectáreas y ha motivado la evacuación preventiva de unas 3.000 personas.

Además de estos focos, también hay fuegos activos en otros puntos, como los de la isla de Córcega y en el área de Altos Alpes. EFE