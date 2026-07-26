Los feminicidios suben un 86 % en el primer semestre de 2026 y suman trece en Panamá

Ciudad de Panamá, 26 jul (EFE).- Los feminicidios en Panamá subieron un 86 % en el primer semestre de este año al sumar trece, frente a los siete del mismo período del año anterior, mientras que los casos de tentativa de feminicidio lo hicieron en 89 % y totalizaron 17 casos.

Según las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) consultadas este domingo por EFE, otras ocho mujeres murieron de forma violenta, un 14 % más que las siete del primer semestre de 2025.

La mayoría de los casos ocurrieron en la zona metropolitana y sus cercanías, con tres feminicidios en la provincia de Panamá, donde se encuentra la capital; tres en el distrito de San Miguelito, una zona marcada por altos índices de violencia, y dos en la provincia de Panamá Oeste, contigua a la ciudad.

PUBLICIDAD

Asimismo, las provincias de Panamá y Panamá Oeste, así como San Miguelito registraron la mayor cantidad de intentos de feminicidios con cuatro, tres y dos, respectivamente.

Seis de las muertes violentas de mujeres tuvieron lugar en la provincia de Panamá, una en Panamá Oeste y una en la provincia occidental de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica.

La mayoría de las víctimas de feminicidio tenía entre 18 y 44 años (9), mientras que casi la mitad de todos los casos (6) se perpetró con un arma de fuego.

Entre los casos registrados este año se encuentra el asesinato a manos de su pareja de una fiscal de la Sección Metropolitana de Homicidio y Feminicidio del Ministerio Público, ocurrido en marzo pasado, mes con más feminicidios (4), según la estadística oficial.

PUBLICIDAD

También el de una mujer de 41 años asesinada por su expareja, de 45 años, con un machete en un restaurante en la ciudad occidental de David, en la provincia de Chiriquí y situada a unos 440 kilómetros de la capital panameña.

El agresor, "sin mediar palabras le propinó (a la mujer) al menos unas cuatro heridas en el área de la cara y la cabeza que le provocaron su muerte (...) con un arma blanca (machete)", informó la Fiscalía en su momento

PUBLICIDAD

Las activistas panameñas han denunciado no solo el aumento de los casos de feminicidio sino la violencia con que se comenten, y reclaman que el asunto no parece ser prioritario para las autoridades.

En una marcha por el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, la dirigente estudiantil y miembro de la agrupación 'Juventudes revolucionarias', Ileana Corea, cuestionó en declaraciones a EFE que ante la escalada de los feminicidios, cada vez más violentos, las autoridades tratan de ofrecer "explicaciones que no tienen algún sentido frente a la realidad que estamos viviendo las mujeres".

PUBLICIDAD

Panamá registró 20 feminicidios en el 2025, un 13 % menos en relación con los 23 del año anterior, de acuerdo con los datos de la Fiscalía. EFE