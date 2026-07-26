La UE se solidariza con las víctimas del atropello masivo durante el Orgullo de Berlín

Bruselas, 26 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se solidarizó este domingo con las víctimas del atropello masivo en el Día del Orgullo LGBTI en Berlín y señaló que esta celebración es "sinónimo de los valores fundamentales de la UE".

"Expreso mi más sincero pésame a las víctimas del atentado perpetrado contra el desfile del Christopher Street Day (CSD) de Berlín, así como a sus familiares y amigos", dijo la mandataria europea a través de redes sociales.

La política conservadora alemana manifestó además que "el CSD es sinónimo de libertad, dignidad e igualdad, los valores fundamentales de la UE" y que "todas las personas deben poder vivir, amar y defender sus derechos sin miedo".

"El odio y la violencia no tienen cabida en nuestras sociedades. Nos mantenemos unidos al lado de la comunidad LGBTQI+", concluyó.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola también trasladó sus condolencias a las víctimas, a sus familias y a todos los presentes.

"El odio y la violencia no tienen cabida en nuestra Europa de libertad y respeto. Seguiremos manteniéndonos unidos frente a quienes pretenden sembrar el miedo y la división", aseguró.

Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras dejar el coche que utilizó contra los participantes del evento celebrado en el centro de Berlín.

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El autor del atropello es simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico (EI), informaron este domingo varios medios locales, entre ellos 'Der Spiegel' y 'Bild'.

El sospechoso, que sigue en busca y captura, ha sido identificado por las autoridades alemanas como Abdul B., "adscrito al espectro islamista". EFE