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Sus Majestades los Reyes visitarán junto a Ayuso Villamanta para conocer la situación de los evacuados

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Sus Majestades los Reyes acudirán hacia las 12.30 horas de este domingo al polideportivo La Chopera, del municipio madrileño de Villamanta, para conocer la situación de los vecinos evacuados de Villa del Prado, Aldea del Fresno y otros municipios del suroeste de la Comunidad, ha informado Casa Real.

Los Reyes estarán acompañados por el general jefe de la UME, Francisco Javier Ramos; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez. Además, también acudirá la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, según han informado fuentes regionales a Europa Press.

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Antes de acudir a Villamanta, y tras aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz, S.M. el Rey, mantendrá en el Cuartel General de la UME, una reunión sobre la situación de los incendios, en la que se realizarán conexiones telemáticas con distintos puntos de la UME desplegados.

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