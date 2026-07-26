El cerco militar israelí de Nablus obliga a palestinas embarazadas a parir en ambulancias

Jerusalén, 26 jul (EFE).- El cerco militar israelí sobre la gobernación de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada, donde el Ejército restringe el libre movimiento de unos 400.000 palestinos, está obligando a mujeres embarazadas a dar a luz en ambulancias e impide a pacientes acceder a hospitales, denunció este domingo una ONG israelí.

Todas las entradas a Nablus permanecen completamente cerradas desde las 18.00 hora local del sábado (15.00 GMT), lo que impide el acceso de ambulancias o vehículos privados, según la organización Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI, en inglés).

Esto ha provocado, de acuerdo con una fuente de los servicios de emergencias, que al menos dos mujeres se vieran obligadas a dar a luz dentro de ambulancias al no poder llegar a un hospital.

"Una tercera mujer dio a luz en la clínica de (la aldea de) Aqraba después de que los equipos médicos no pudieran evacuarla para recibir atención hospitalaria. En otro incidente, una ambulancia que intentaba transportar a un paciente a través de un asentamiento israelí cercano se vio obligada a regresar tras negársele el paso", detalla PHRI en un comunicado.

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En el texto, también señalan que pacientes de diálisis permanecen varados en puestos de control israelíes, algunos dentro de ambulancias y otros en vehículos particulares, sin poder acceder al tratamiento vital del que dependen, según fuentes de emergencias.

El férreo cerco militar sobre Nablus comenzó la tarde del viernes, cuando dos soldados israelíes murieron a manos de un palestino que los confrontó, les arrebató una de sus armas y les disparó, después de que invadieran junto a colonos la aldea palestina de Tell.

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El palestino, junto a otros tres familiares, fueron después abatidos por soldados israelíes.

Los 'checkpoints' (puntos de control) reabrieron esa misma noche, pero Israel volvió a cerrarlos la tarde de ayer, sábado, y permanecen sellados desde entonces, según PHRI.

Israel mantiene en el territorio palestino de Cisjordania más de 900 barreras, entre puestos de control, vallas métalicas y badenes portátiles, con el fin de restringir o controlar el movimiento de la población palestina que reside en gobernaciones como Nablus, Hebrón, Belén o Tulkarem.

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Además, las tropas suelen escoltar a los colonos cuando invaden aldeas palestinas y no intervienen en casos de ataques o de quema de propiedades palestinas, como sucedió la tarde del viernes tras la muerte de los soldados israelíes.

Ese día, al menos cinco palestinos fueron disparados por colonos, según emergencias, quienes además quemaron coches y viviendas en los pueblos de Sarra, Faraata o Jit. EFE