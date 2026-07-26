La Casa Blanca anuncia un plan para erradicar la "ideología marxista" de la gran institución cultural Smithsonian

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo el comienzo de una iniciativa para eliminar todo rastro de "ideología marxista" de las decenas de museos, bibliotecas y fondos educativos que forman la Institución Smithsonian en una nueva batalla de la "guerra cultural" que ha declarado durante su segundo mandato contra las instituciones educativas del país.

Trump se ha amparado para ello en informe del Consejo de Política Nacional, el histórico grupo de estudios evangelista y ultraconservador creado durante la era Reagan en los años 80, que denuncia a las autoridades del Smithsonian por convertirse en baluartes de un "activismo político extremo enraizado en el marxismo con la intención de dividir y desanimar a los americanos".

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Trump ha declarado una orden ejecutiva que instruye al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, el también ultranacionalista Russell Vought, a que "reestablezca la confianza en la Institución Smithsonian, utilizando todas las facultades disponibles para alentarla a corregir los problemas detectados y a cumplir con las leyes vigentes, los requisitos de financiación y las condiciones contractuales".

Por orden de Trump, los museos del Smithsonian deberán incluir un aviso en el que informarán a sus visitantes de las conclusiones del informe como paso previo a la instalación de "exhibiciones temporales dedicadas a corregir información inexacta".

"El presidente Trump está comprometido a garantizar que la historia estadounidense se celebre con precisión, imparcialidad y orgullo, honrando el notable progreso, la libertad y el ingenio que definen a nuestra gran nación", añade el comunicado de la Casa Blanca.

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