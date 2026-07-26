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La alemana Korpatsch gana en casa y Korpatsch se estrena en Praga

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La tenista alemana Tamara Korpatsch se convirtió en la primera jugadora local en ganar el torneo WTA 250 de Hamburgo desde Stefanie Graf, mientras que la joven austriaca Lilli Tagger levantó su primer trofeo tras imponerse en la final del WTA 250 de Praga.

Korpatsch, quien entrará el lunes por primera vez en el 'Top 50' del mundo, venció con un doble 6-3 a la húngara Anna Bondar, contra la que estableció un 5-0 en duelos directos, para retomar el dominio local que dejó la legendaria Graf entre 1987 y 1992.

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La alemana rompió el gafe con autoridad, sobre todo en un segundo parcial donde guardó bien su saque, para conquistar su segundo título tras el de Cluj-Napoca (Rumanía) en 2023. Igualmente, después de estar fuera del 'Top 500' hace un año, Tagger entrará en el 'Top 50', a sus 18 años, tras superar (7-6(3), 6-2) a la ucraniana Daria Snigur, quien disputaba su primera final, en la final checa.

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