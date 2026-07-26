Juan Orlando Hernández vuelve a Honduras para enfrentar la Justicia tras indulto en EE.UU.

Comayagua (Honduras), 26 jul (EFE).- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) regresó este domingo a Honduras para enfrentar un proceso judicial por fraude y lavado de activos, casi ocho meses después de recibir un indulto total del presidente estadounidense, Donald Trump, que anuló su condena de 45 años por narcotráfico.

Hernández, de 57 años, arribó al aeropuerto internacional Palmerola, situado a unos 75 kilómetros al norte de Tegucigalpa, en un vuelo privado procedente de Miami (EE.UU.), alrededor de las 8:30 hora local (14:30 GMT), constató EFE.

El político deberá enfrentar a la Justicia local por un caso de presunto lavado de activos y fraude cuya audiencia inicial de declaración de imputado está prevista el próximo 3 de agosto. EFE

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