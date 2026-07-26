Agencias

Juan Orlando Hernández vuelve a Honduras para enfrentar la Justicia tras indulto en EE.UU.

Guardar
Google icon

Comayagua (Honduras), 26 jul (EFE).- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) regresó este domingo a Honduras para enfrentar un proceso judicial por fraude y lavado de activos, casi ocho meses después de recibir un indulto total del presidente estadounidense, Donald Trump, que anuló su condena de 45 años por narcotráfico.

Hernández, de 57 años, arribó al aeropuerto internacional Palmerola, situado a unos 75 kilómetros al norte de Tegucigalpa, en un vuelo privado procedente de Miami (EE.UU.), alrededor de las 8:30 hora local (14:30 GMT), constató EFE.

El político deberá enfrentar a la Justicia local por un caso de presunto lavado de activos y fraude cuya audiencia inicial de declaración de imputado está prevista el próximo 3 de agosto. EFE

(foto)(video)

Últimas Noticias

El calor continuará al alza este lunes en la Península

El calor continuará al alza este lunes en la Península

J Balvin muestra en sus redes la pasarela con la que inauguró Colombiamoda 2026

Infobae

Merz promete hacer todo lo posible para detener a los responsables del atentado de Berlín

Infobae

Israel anuncia la expansión de su actividad militar en Cisjordania en medio de una ola de violencia colonial

Israel anuncia la expansión de su actividad militar en Cisjordania en medio de una ola de violencia colonial

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 y detiene al padre

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 y detiene al padre