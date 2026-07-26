Un sismo de 3,7 registrado en el sur de España

Granada (España), 26 jul (EFE).- Un temblor de tierra superficial de magnitud 3,7 se sintió este domingo en la ciudad española de Granada y varios municipios de su provincia, en el sur de España, seguido por una réplica de 1,7.

El Instituto Geográfico Nacional registró el temblor, con epicentro en Ogíjares, a las 15.39 horas (13.39 GMT). La escasa profundidad, de seis kilómetros, propició que fuera sentido por la población.

El centro coordinador de emergencias indicó a EFE que no hay constancia de daños materiales y que recibió 17 llamadas de municipios afectados para informar del seísmo.

A los siete minutos se produjo una réplica a la misma profundidad, aunque de intensidad menor (1,7) y con epicentro en Armilla, otro municipio del área metropolitana de Granada.

Este mismo domingo se habían registrado en la misma provincia otros dos terremotos con epicentro en Loja y magnitud de 1,6 en ambos casos. EFE